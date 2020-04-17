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Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak: "Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım"

Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak ölümle tehdit ediliyor! Müzisyen Emre Irmak, silah göstererek, "Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım" diyerek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu. Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak kimdir?

17.04.2020 10:32 - Son Güncelleme: 17.04.2020 10:53
Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak: Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım

Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak silah göstererek, "Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım" diyerek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.

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Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak: Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım

Savcılık, soruşturmasını tamamladı ve 'Sarıkaya'nın ünlü müzisyeni takip ederek ofisinin etrafında gezmesi tehdit suçunu oluşturur' diyerek dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak: Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım

Ergen'in sevgilisi Emre Irmak, 20 yıldır tanıdığı Sarıkaya'nın kendisinden zorla para aldığını iddia etti. Irmak, yaşadıklarından dolayı ofisini ve telefon numarasını değiştirdiğini söyledi.

Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak: Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım

EMRE IRMAK KİMDİR?

Emre Irmak 27 Mayıs 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası da müzisyen olan Emre Irmak henüz 5 yaşındayken klasik piyano dersleri almaya başladı.

İlk solo konserini 7 yaşında Galatasaray Lisesi'nde verdi. 10 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanarak klasik müzik eğitimine başladı.

Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak: Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım

İlk reklam cingıllarını 14 yaşında bir sigorta kuruluşu, 15 yaşında Radio Blue için besteleyen Emre Irmak erken yaşta başladığı müzik kariyerini konservatuar eğitimini yarıda bırakarak pop müzik alanında sürdürmeye karar verdi. Zuhal Olcay ve Kenan Doğulu ile konser çalışmaları yaptı.

Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak: Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım

İlk bestelerini ve düzenlemelerini Sezen Aksu, Ajda Pekkan Şehrazat, Mustafa Sandal, Nilüfer gibi sanatçılarla yaptı. 1996 yılında Mehmet Ali Birand ile tanışan Emre Irmak Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Cüneyt Özdemir, Serdar Akinan, Bülent Çaplı gibi duayenlerle onlarca belgesel filminin müziklerini yaptı.

2005'de kendi plak şirketini kuran Emre Irmak 10'larca ödül alan Yasemin Mori'nin albümünde prodüktör, besteci ve yapımcı olarak bulundu. 2011 yılında Jingle jackson adlı kendi reklam müzikleri şirketini kurdu.Türkiye'nin önde gelen firmaları için reklam müzikleri üretmeye başladı. Emre Irmak bir kısa film ile Venedik Altın Aslan ödülü kazandı.

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