Sinan Akçıl'ın sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bu iş hastanede biter isyanı: "Soluğu kesin hastanede alacağım" Burcu Kıratlı "Abi diyor" demişti
2021 yılında ikinci kez nikah masasına oturan ancak yine boşanma kararı alan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl geçtiğimiz mayısta evliliğini sonlandırmıştı. Akçıl, sonrasında Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu aşk bir yandan doludizgin devam ederken bir yandan da ikili müzik çalışmalarına devam ediyor. Önceki gün klip çekimi yapan Kalaycıoğlu, zor anlar yaşarken Sinan Akçıl'la ilgili bakın neler söyledi.
'Survivor 2021' yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, 11 Mayıs 2022'de Burcu Kıratlı'dan boşanan Sinan Akçıl ile single çıkarmıştı. Güzel oyuncu, eski eşinin aşk yaşadığı iddia edilen Kalaycıoğlu için, "Aleyna annesiyle Sinan'dan şarkı istemeye gelmişti. Sinan'a 'Abi' diyordu" demişti. Akçıl ise Kıratlı'nın sözlerinin aksine çok konuşulan ilişkiyi doğrulamıştı. Klip çekiminde zor anlar yaşayan Survivor Aleyna'ya, özel hayatıyla ilgili basına yansıyan haberler hatırlatıldı. İşte haberin detayları...
Geçtiğimiz ekim ayında Aleyna Kalaycıoğlu'nun doğum günü için Fransa'nın başkenti Paris'e giden ikiliden Sinan Akçıl, 'Tektaş' şarkısının klip çekimi sırasında basın mensuplarının sorularına yanıt vermiş, "Aleyna çok yetenekli. Her zaman da arkasındayım. Paris'te doğum günleri kutlanabilir. Bu gayet normal. Ben bu aşk haberlerinden rahatsız değilim. Güzel bir birlikteliğimiz var, doğrudur. Çok mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.
SIFIR DERECEDE KLİP ÇEKİMİ
Aleyna Kalaycıoğlu yeni şarkısı için klip çekti. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan bir şarkıyı sevenlerini buluşturmaya hazırlanan Kalaycıoğlu, sıfır derece sıcaklıkta ve yağmur altında gerçekleşen klip çekiminde zor anlar yaşadı.
"SURVIVOR'DAN SONRA İLK DEFA BU KADAR ZORLANDIM"
Milliyet'in haberine göre; Çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalaycıoğlu, yılbaşı öncesi de şarkıyı çıkarmak istediklerini belirterek, "Survivor'dan sonra ilk defa bu kadar zorlanıyorum. Yağmurun altında klip çekiyoruz. Çekimden sonra kesin hastanede soluğu alacağım" dedi.