Sinan Akçıl'ın sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bu iş hastanede biter isyanı: "Soluğu kesin hastanede alacağım" Burcu Kıratlı "Abi diyor" demişti

Geçtiğimiz ekim ayında Aleyna Kalaycıoğlu'nun doğum günü için Fransa'nın başkenti Paris'e giden ikiliden Sinan Akçıl, 'Tektaş' şarkısının klip çekimi sırasında basın mensuplarının sorularına yanıt vermiş, "Aleyna çok yetenekli. Her zaman da arkasındayım. Paris'te doğum günleri kutlanabilir. Bu gayet normal. Ben bu aşk haberlerinden rahatsız değilim. Güzel bir birlikteliğimiz var, doğrudur. Çok mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.