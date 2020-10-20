Haberler Galeri Magazin Sinan Akçıl'ın hamile sevgilisi Nez kim? Burcu Kıratlı sessiz kalmadı! "O kadın beni 11 kez aradı..."

Sinan Akçıl'ın hamile sevgilisi Nez kim? Burcu Kıratlı sessiz kalmadı! "O kadın beni 11 kez aradı..."

Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın evliliği kısa sürdü, ikili geçen yıl Eylül'de boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan Kıratlı-Akçıl çifti kısa süre sonra barıştı. İkinci kez evleneceklerine kesin gözle bakılan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bu kez ihanet iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre Burcu Kıratlı ile dargın olan Sinan Akçıl'ın Nez adlı bir psikologdan baba olmaya hazırlanıyordu. 20 gün önce yollarını ayıran Burcu ve Sinan çiftiyle ilgili ortaya atılan bu iddiaya Akçıl, 'İftiraya uğradım' şeklinde yanıt verdi, Kıratlı ise bakın neler söyledi...

20.10.2020 09:17 - Son Güncelleme: 20.10.2020 09:17
Sinan Akçıl'ın hamile sevgilisi Nez kim? Burcu Kıratlı sessiz kalmadı! O kadın beni 11 kez aradı...

'SİNAN AKÇIL'IN AZERİ SEVGİLİSİ HAMİLE' İDDİASI

Sinan Akçıl ve BurcuKıratlı çifti ikinci kez evlenecekleri beklenirken ihanet iddiasıyla gündeme geldi. Eski eşi ve aynı zamanda sevgilisi olan Burcu Kıratlı'yı, Nez adında Azeri bir psikolog ile aldattığı ve baba olacağı onuşulan Sinan Akçıl hakkında Burcu Kıratlı sessizliğini bozdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinan Akçıl'ın hamile sevgilisi Nez kim? Burcu Kıratlı sessiz kalmadı! O kadın beni 11 kez aradı...

'O BENİM HÂLÂ DEĞER VERDİĞİM TEK KADINDIR'
Dedikodular üzerine Sinan Akçıl "Burcu ile ayrılık sürecinde olmamıza rağmen o benim hâlâ değer verdiğim tek kadındır" açıklamasını yaptı.

Sinan Akçıl'ın hamile sevgilisi Nez kim? Burcu Kıratlı sessiz kalmadı! O kadın beni 11 kez aradı...

"BU SABAH TAM 11 KEZ BENİ ARADI"
Burcu Kıratlı da konuştu. Posta'nın haberine göre oyuncu, "3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor.

Sinan Akçıl'ın hamile sevgilisi Nez kim? Burcu Kıratlı sessiz kalmadı! O kadın beni 11 kez aradı...

'TAKINTILI'
Sinan'ın telefonuna yolladığı sesli mesajları var. 'Ben senin için her şeyi yaparım, Burcu'ya gider neler neler anlatırım' diyor. Takıntılı. Kadın hırsa kapılmış belli ki. Ama Sinan'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum" dedi.

Sinan Akçıl'ın hamile sevgilisi Nez kim? Burcu Kıratlı sessiz kalmadı! O kadın beni 11 kez aradı...

SİNAN AKÇIL'IN SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN NEZ KİM?

Nez Aliyeva, cumartesi akşamı Deha Bilimlier ile Muamma'da sahneye çıkan Sinan Akçıl'ı dinlemeye gitti. Sinan Akçıl'ın sahneden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp kalp emolojisi ekledi. Ne var ki, dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı; dedikodular Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın bir kez daha barışmasına vesile oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gökhan Alkan'ın eski haline bakın! Gökhan Alkan'ın burnu estetik mi? 32 yaşındaki oyuncu şaşırtıyor...
Gökhan Alkan'ın eski haline bakın! Gökhan Alkan'ın burnu estetik mi? 32 yaşındaki oyuncu şaşırtıyor...