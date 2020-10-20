Sinan Akçıl'ın hamile sevgilisi Nez kim? Burcu Kıratlı sessiz kalmadı! "O kadın beni 11 kez aradı..."
Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın evliliği kısa sürdü, ikili geçen yıl Eylül'de boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan Kıratlı-Akçıl çifti kısa süre sonra barıştı. İkinci kez evleneceklerine kesin gözle bakılan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bu kez ihanet iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre Burcu Kıratlı ile dargın olan Sinan Akçıl'ın Nez adlı bir psikologdan baba olmaya hazırlanıyordu. 20 gün önce yollarını ayıran Burcu ve Sinan çiftiyle ilgili ortaya atılan bu iddiaya Akçıl, 'İftiraya uğradım' şeklinde yanıt verdi, Kıratlı ise bakın neler söyledi...
'SİNAN AKÇIL'IN AZERİ SEVGİLİSİ HAMİLE' İDDİASI
SİNAN AKÇIL'IN SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN NEZ KİM?
Nez Aliyeva, cumartesi akşamı Deha Bilimlier ile Muamma'da sahneye çıkan Sinan Akçıl'ı dinlemeye gitti. Sinan Akçıl'ın sahneden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp kalp emolojisi ekledi. Ne var ki, dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı; dedikodular Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın bir kez daha barışmasına vesile oldu.