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Sinan Akçıl'ın hamile sevgilisi Nez kim? Burcu Kıratlı sessiz kalmadı! "O kadın beni 11 kez aradı..."

Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın evliliği kısa sürdü, ikili geçen yıl Eylül'de boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan Kıratlı-Akçıl çifti kısa süre sonra barıştı. İkinci kez evleneceklerine kesin gözle bakılan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bu kez ihanet iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre Burcu Kıratlı ile dargın olan Sinan Akçıl'ın Nez adlı bir psikologdan baba olmaya hazırlanıyordu. 20 gün önce yollarını ayıran Burcu ve Sinan çiftiyle ilgili ortaya atılan bu iddiaya Akçıl, 'İftiraya uğradım' şeklinde yanıt verdi, Kıratlı ise bakın neler söyledi...

20.10.2020 09:17 - Son Güncelleme: 20.10.2020 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





