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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışmışlardı! İşte nikah tarihi...

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışmışlardı! Eski eşi Burcu Kıratlı'ya yeniden evlilik teklifi eden Sinan Akçıl, şu sıralar ikinci kez nikah masasına oturacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bir ayrılıp bir barışan eski eşler yeniden bir araya geldi. Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren ancak evlendikten 8 ay sonra boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, ayrılıp yalnızca 18 gün dayanabilmişti. O günden bu güne bir iyi bir kötü giden ilişkilerini ikinci kez nikah masasına taşımaya karar veren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bakın ne zaman evleniyormuş...

19.01.2021 17:49 - Son Güncelleme: 19.01.2021 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





