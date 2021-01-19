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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışmışlardı! İşte nikah tarihi...

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışmışlardı! Eski eşi Burcu Kıratlı'ya yeniden evlilik teklifi eden Sinan Akçıl, şu sıralar ikinci kez nikah masasına oturacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bir ayrılıp bir barışan eski eşler yeniden bir araya geldi. Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren ancak evlendikten 8 ay sonra boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, ayrılıp yalnızca 18 gün dayanabilmişti. O günden bu güne bir iyi bir kötü giden ilişkilerini ikinci kez nikah masasına taşımaya karar veren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bakın ne zaman evleniyormuş...

19.01.2021 17:49 - Son Güncelleme: 19.01.2021 17:49
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışmışlardı! İşte nikah tarihi...

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Evlendikten 8 ay sonra boşanan ve boşandıktan 18 gün sonra yeniden barışan Sinan ile Burcu çiftinden güzel haber geldi.

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışmışlardı! İşte nikah tarihi...

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın evleneceği tarihi kaleme aldı. İşte merak edilen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın ikinci nikah tarihi...

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışmışlardı! İşte nikah tarihi...

2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurarak boşandı. İkili, sonrasında ilişkilerine bir şans daha verdi ancak yine olmadı. İkinci kez evlenecekleri beklenen Akçıl ve Kıratlı son olarak geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırmıştı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışmışlardı! İşte nikah tarihi...

Geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl'ın Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı'yı terk etti iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Akçıl ise, iddiaların doğru olmadığı ancak eski eşiyle ayrıldıklarını söylemişti. Ardından ünlü popçu, bu haber sayesinde yeniden barıştıklarını da dile getirmişti.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Boşandıktan 18 gün sonra barışmışlardı! İşte nikah tarihi...

Hürriyet'in haberine göre yeniden ayrılan ve dost kalan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden barıştı.

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