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Beren Gökyıldız yaşıyla şaşırttı kaç yaşında? Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

Son dönemde sinema ve dizi sektörünün gördüğü en yetenekli oyunculardan biri olan Beren Gökyıldız'ın gerçek ailesi merak konusu. Kızlarını setlere taşırken aynı zamanda eğitimi ile de ilgilenen anne ve babası hayli genç bir çift. Peki Kızım dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız kime benziyor dersiniz? Buyrun anne ve babasına bir bakın: Kızım dizisinde babası rolünde Buğra Gürsoy'u izlediğimiz Beren Gökyıldız'ın gerçek hayattaki babasının ismi Ejder Gökyıldız. Beren Gökyıldız büyük bir kesim tarafından beğenilen oyunculuğuyla büyüklerine taş çıkartırken, özel hayatıyla da gündem oldu. Sevilen çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın yaşı merak konusu oldu. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları...

14.06.2019 13:34 - Son Güncelleme: 14.06.2019 13:38
Beren Gökyıldız yaşıyla şaşırttı kaç yaşında? Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

Kızım dizisinde babası rolünde Buğra Gürsoy'u izlediğimiz Beren Gökyıldız'ın gerçek hayattaki babasının ismi Ejder Gökyıldız. Beren Gökyıldız'ın annesinin ismi ise Mine Gökyıldız. Ejder ve Mine Gökyıldız kızlarının hem iş hayatı hem de eğitimiyle yakından ilgileniyorlar.

Beren Gökyıldız yaşıyla şaşırttı kaç yaşında? Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

AYDA NE KADAR KAZANIYOR? :

Beren Gökyıldız geçen yıl FOX kanalında yayınlanan Anne dizisinde Cansu Dere ile kamera karşısına geçmişti. Bu dizide bölüm başına 5 bin lira alan Beren Gökyıldız ayda 20 bin lira kazanmıştı. Beren Gökyıldız'ın Kızım dizisinden de aylık 25 bin lira kazandığı söyleniyor.

Beren Gökyıldız yaşıyla şaşırttı kaç yaşında? Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

Beren Gökyıldız'ın kazancını anne ve babası yönetiyor. Çiftin çocukları 2009 doğumlu olan küçük kızlarının geleceğini garanti altına almak için özel bir hesap açtıkları biliniyor.

Beren Gökyıldız yaşıyla şaşırttı kaç yaşında? Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

İşte Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babası

Beren Gökyıldız yaşıyla şaşırttı kaç yaşında? Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

Çocuk oyuncular arasında performansıyla farkını gösteren Beren Gökyıldız, sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Beren Gökyıldız yetişkinlerin performansını aratmayan oyunculuğuyla gölgede kalmadı. Sevilen çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın yaşını merak edenler öğrendiklerinde şaşkına döndü. İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları.

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