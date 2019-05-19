Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram'ın bir de şimdiki haline bakın!

Yeşilçam efsanelerinden birisi olan Kapıcılar Kralı yıllar geçmesine rağmen izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini korumaya devam eden Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde göze çarpan isimlerden biri Kapıcı Seyyid'in oğlu İbram'dı. İbram rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız'ın hikayesi ve son hali ise şaşkına çeviriyor.

19.05.2019 22:03 - Son Güncelleme: 19.05.2019 22:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





