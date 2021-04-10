Simge Sağın’dan flaş itiraf! “Sezen Aksu’nun önünde takla attım”
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, verdiği bir röportajda Sezen Aksu'ya ait yeni şarkısı Sevmek Zamanı hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Pop müziğinin sevilen isimlerinden Sağın, yeni parçasının hikayesini okuyucularla paylaştı. Samimi açıklamalarda bulunan Simge Sağın'ın Sezen Aksu itirafı ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Sezen Aksu'nun önünde takla attım." sözleriyle şaşkınlık yarattı. İşte Simge Sağın'ın röportajından dikkat çeken satır başları…
Sevmek Zamanı ile müzikseverlerle buluşan Simge Sağın verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Günaydın'da yer alan habere göre; yeni parçası hakkında konuşan güzel şarkıcı, Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu için "Kendimi bilmeye başladığımdan andan itibaren dinlediğim, hayran olduğum biriydi" diyerek yıllar önceki bir anısını anlattı.
Sevmek Yüzünden parçasının hikayesini anlatan Simge, şunları söyledi: "Şarkının bestesini Ersay Üner, Ozan Bayraşa ve ben birlikte yaptık. Yankı ekibinin beraber yaptığı belki de son şarkı bu... Dört yıl önce Ozan'la (Bayraşa) beraber Symi Adası'na tatile gittiğimizde nakaratı ortaya çıktı. Döner dönmez devamı geldi. Sonra Ersay'a dinlettik ve besteyi tamamladık. Sözlerini de sihirli dokunuşuyla Sezen Aksu yazdı"
"Sezen Hanım, şarkının bestesi bittikten iki yıl sonra bir gece sürpriz bir telefonla sözleri yazdığını haber verdi. O kadar heyecanlandık ki... Koşarak stüdyoya gittik. Sözleri ilk duyduğumda nutkum tutuldu. 'Niye tepkisizsin?' diye sorduğunda 'Çok heyecanlandığımda böyle kalırım' diye yanıt verdim. 'O zaman bir şeyler yap, beğendiğini belli et, bir takla falan at' dedi. Ben de Sezen Aksu'nun önünde takla attım. 'Aaa bu gerçekten deliymiş'"
Sağın, şarkının yayın tarihini ertelemelerinin nedenini de şöyle açıkladı: "Sevmek Zamanı dört yıl boyuncu durdu ve demlendi. Şu an hissettiğim şey, 'Bu şarkı bizi geçmişe götürecek' O 90'lı yıllardaki A'sı, B'si farklı sözleri olan, özel çalışılmış, heyecanlanarak dinlediğimiz şarkılar gibi hissettiriyor bana"
"Son üç aydır sadece bu şarkıyı düşünmeye başladım. Hep hislerimle yola çıktığım için, yine kalbimin sesini dinledim ve şarkıyı düzenlemesi için Genco'ya (Arı) gittim. Şarkını bütün karakteristik özelliklerinin karşılığını ondan alacağımı biliyordum. O da severek yaptı. Dinleyicim daha organik bir sound duyacak. Ve bundan sonra yapacaklarımın da habercisi gibi bu şarkı"