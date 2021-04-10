Simge Sağın’dan flaş itiraf! “Sezen Aksu’nun önünde takla attım”

"Son üç aydır sadece bu şarkıyı düşünmeye başladım. Hep hislerimle yola çıktığım için, yine kalbimin sesini dinledim ve şarkıyı düzenlemesi için Genco'ya (Arı) gittim. Şarkını bütün karakteristik özelliklerinin karşılığını ondan alacağımı biliyordum. O da severek yaptı. Dinleyicim daha organik bir sound duyacak. Ve bundan sonra yapacaklarımın da habercisi gibi bu şarkı"