Sıla'nın makyajsız halini görenler hayal kırıklığı yaşadı: Seni de güzel sanırdık...
Sıla Gençoğlu, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü şef Hazer Amani ile yasak aşk yaşayan ve evliliğin bitmesine neden olan şarkıcı Sıla, makyajsız haliyle görüntülendi. Aldığı kilolarla eleştiri yağmuruna tutulan Sıla'yı makyajsız gören hayranları tanıyamadı. 39 yaşındaki Sıla'yı görenler, "Seni de güzel sanırdık, meğer sen de makyaj güzeliymişsin" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte şarkıcı Sıla ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...
Sıla Gençoğlu, Nişantaşı'nda çıktığı kışlık alışverişinde objektiflere yansıdı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Orhan Kural'ın kendisi hakkında "Bir şarkısında sigaraya özendirdiği" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili soruları, duymazdan geldi. Girdiği mağazada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra içeriden yardımcısının taşıdığı tek poşetle çıkan Sıla; şapkası, gözlükleri, kedili el çantası ve şalvarı andıran eşofman altıyla dikkat çekti. Makyaj yapmadan evden çıkan Sıla'nın fotoğrafını görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.