Sıla'nın makyajsız halini görenler hayal kırıklığı yaşadı: Seni de güzel sanırdık...

Sıla Gençoğlu, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü şef Hazer Amani ile yasak aşk yaşayan ve evliliğin bitmesine neden olan şarkıcı Sıla, makyajsız haliyle görüntülendi. Aldığı kilolarla eleştiri yağmuruna tutulan Sıla'yı makyajsız gören hayranları tanıyamadı. 39 yaşındaki Sıla'yı görenler, "Seni de güzel sanırdık, meğer sen de makyaj güzeliymişsin" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte şarkıcı Sıla ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

17.10.2019 16:35 - Son Güncelleme: 17.10.2019 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





