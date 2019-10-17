Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son halini görenler şoke oldu! Tanınmaz hale geldi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Suzi karakterine hayat veren ve dizide İlyas Çakırbeyli ile arasında geçen diyaloglarla adından söz ettiren Meryem Uzerli, geçirdikleri estetik operasyonları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'da düzenlenen Emmy Ödül Töreni'ne katılan Meryem Uzerli Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bindiği uçakta fenalaşmıştı. Aniden kusmaya başlayan oyuncu görevliler tarafından apar topar uçaktan indirilen Meryem Uzerli, hayranlarını korkutmuştu. Sağlığına kavuşan Uzerli, yeni haliyle herkesi şaşırttı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son hali...
Atv'nin 5 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Suzi karakterine hayat veren Meryem Uzerli, geçirdiği estetik operasyonları ile gündem olmaya devam ediyor. Uzerli geçtiğimiz haftalarda Adana Altın Koza Film Festivali'ne gitmek için bindiği uçakta aniden rahatsızlandı. Oyuncu, kusmaya başlayınca görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi. O günden sonra hayranları başarılı oyuncuyu merak ediyordu ancak karşılaştıkları görüntü karşısında şoke oldular...
Akay, "Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bu sabah Berlin'den uçağa binmiş. Ancak Uzerli, uçakta fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi ve hastaneye kaldırıldı. Uzerli'nin, gıda zehirlenmesi geçirdiğini, tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine önemli bir kaynaktan ulaştım. Uzerli, maalesef Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılamayacak" ifadelerini kullandı.