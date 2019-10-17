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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son halini görenler şoke oldu! Tanınmaz hale geldi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Suzi karakterine hayat veren ve dizide İlyas Çakırbeyli ile arasında geçen diyaloglarla adından söz ettiren Meryem Uzerli, geçirdikleri estetik operasyonları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'da düzenlenen Emmy Ödül Töreni'ne katılan Meryem Uzerli Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bindiği uçakta fenalaşmıştı. Aniden kusmaya başlayan oyuncu görevliler tarafından apar topar uçaktan indirilen Meryem Uzerli, hayranlarını korkutmuştu. Sağlığına kavuşan Uzerli, yeni haliyle herkesi şaşırttı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son hali...

17.10.2019 17:33 - Son Güncelleme: 17.10.2019 17:33
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son halini görenler şoke oldu! İşte estetikli Meryem...

Atv'nin 5 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Suzi karakterine hayat veren Meryem Uzerli, geçirdiği estetik operasyonları ile gündem olmaya devam ediyor. Uzerli geçtiğimiz haftalarda Adana Altın Koza Film Festivali'ne gitmek için bindiği uçakta aniden rahatsızlandı. Oyuncu, kusmaya başlayınca görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi. O günden sonra hayranları başarılı oyuncuyu merak ediyordu ancak karşılaştıkları görüntü karşısında şoke oldular...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son halini görenler şoke oldu! İşte estetikli Meryem...

Yer aldığı projelerin yanında, birçok etkinlikte boy gösteren oyuncu Meryem Uzerli, bu sabah Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Kovan filminin gösterimine katılmak için Berlin'den uçağa bindi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son halini görenler şoke oldu! İşte estetikli Meryem...

Bir gün önce Emmy Ödülleri törenine katılan ve New York'tan dönen Uzerli, uçakta fenalaştı. Ünlü oyuncu kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son halini görenler şoke oldu! İşte estetikli Meryem...

FİLMİNİN GÖSTERİMİNE KATILAMAYACAK

15.00'da Adana'da olması beklenen oyuncunun bu nedenle 17.30'daki başrolünü oynadığı "Kovan" filminin gösterimine katılamayacağı öğrenildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son halini görenler şoke oldu! İşte estetikli Meryem...

Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Uzerli'nin rahatsızlanma sebebini ve sağlık durumunu kendi internet sitesindeki köşesinde yazdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son halini görenler şoke oldu! İşte estetikli Meryem...

Akay, "Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bu sabah Berlin'den uçağa binmiş. Ancak Uzerli, uçakta fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi ve hastaneye kaldırıldı. Uzerli'nin, gıda zehirlenmesi geçirdiğini, tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine önemli bir kaynaktan ulaştım. Uzerli, maalesef Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılamayacak" ifadelerini kullandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin son halini görenler şoke oldu! İşte estetikli Meryem...

MERYEM UZERLİ'NİN SON HALİ...

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