Sıla Türkoğlu ile partner olması üzerine gündeme gelen oyuncu Kaan Taşaner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 44 yaşındaki Kaan Taşaner hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şoke oldu. Taşaner'in annesi ile aynı dizide yer aldığı ortaya çıktı. Bakın Kaan Taşaner'in annesi hangi ünlü oyuncu...
Sıla Türkoğlu ile partner olması üzerine gündem olan Kaan Taşaner'in hayatı merak edildi.
KAAN TAŞANER KİMDİR?
23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya gelen Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
Oyunculuğa ilk adımını Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla atan Taşaner, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı. Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandıran oyuncu, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti.