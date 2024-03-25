Sıla Türkoğlu’nun partneri Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Hem annesi hem rol arkadaşı! Meğer...

Sıla Türkoğlu ile partner olması üzerine gündeme gelen oyuncu Kaan Taşaner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 44 yaşındaki Kaan Taşaner hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şoke oldu. Taşaner'in annesi ile aynı dizide yer aldığı ortaya çıktı. Bakın Kaan Taşaner'in annesi hangi ünlü oyuncu...