Sıla ile yakalanan şef Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir?

2019'un ilk magazin skandalının kahramanları son dönemde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiaları ile gündeme gelen Sıla ve şef Hazer Amani oldu. Sıla ve Ahmet Kural, bir aracın içerisinde çok samimi bir şekilde görüntülendi ve gündeme oturdu. Şimdi herkes olayın bir diğer tarafı olan Hazer Amani'nin eşini merak ediyor ve Hazer Amani kiminle evli merak ediyor. Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlenmişti. İşte Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu.

17 Ocak 2019 Perşembe, 12:57:54 Güncelleme: 13:15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





