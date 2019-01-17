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Sıla ile yakalanan şef Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir?

2019'un ilk magazin skandalının kahramanları son dönemde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiaları ile gündeme gelen Sıla ve şef Hazer Amani oldu. Sıla ve Ahmet Kural, bir aracın içerisinde çok samimi bir şekilde görüntülendi ve gündeme oturdu. Şimdi herkes olayın bir diğer tarafı olan Hazer Amani'nin eşini merak ediyor ve Hazer Amani kiminle evli merak ediyor. Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlenmişti. İşte Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu.

17 Ocak 2019 Perşembe, 12:57:54 Güncelleme: 13:15:44
Sıla ile yakalanan şef Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir?

2019'un ilk magazin skandalı Sıla'dan geldi. 2018 yılının sonlarına doğru sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia edip şikayetçi olan Sıla, günlerce konuşulmuştu. Henüz Sıla- Ahmet Kural davasının etkileri dinmeden Sıla, 2019 yılının ilk magazin bombasını patlattı.

Sıla ile yakalanan şef Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir?

ÇOK FENA YAKALANDILAR

Şef Hazer Amani'nin şarkıcı Sıla ile arabanın arkasında sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardınan ikili magazin dünyasının gündemine oturdu.

Sıla ile yakalanan şef Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir?

Arka koltukta kafa kafaya ve elele uyurken kırmızı ışıkta kameralara takılan ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. İkilinin birlikte Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği ve Hazer Amani'nin eşinin bu buluşmadan habersiz olduğu iddia edildi.

Evli olan Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu da bu vesileyle aratılmaya başlandı. Şimdi herkes Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir merak ediyor.

Sıla ile yakalanan şef Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir?

İŞTE HAZER AMANİ'NİN EŞİ DENİZ MUMCUOĞLU

Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlenmişti.

Sıla ile yakalanan şef Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir?

Deniz Mumcuoğlu günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Master Şef Jürisi Hazar Amani ile 2013 senesinden beri evlidir.

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