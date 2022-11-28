Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti geriye Sıla ve babası Şükrü Gençoğlu'dan bu fotoğraflar kaldı
Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti... Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu'dan bu sabah acı haber geldi. 73 yaşındaki Şükrü Gençoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gençoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili henüz bir detay bilinmezken babasının ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu da henüz bir açıklama yapmadı.
28.11.2022 13:48 - Son Güncelleme: 28.11.2022 13:51
Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti geriye Sıla ve babası Şükrü Gençoğlu'dan bu fotoğraflar kaldı...
Şarkıcı Sıla'nın 1 ay önce beyin kanaması geçiren babası Şükrü Gençoğlu (73), İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayata veda etti.
01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.