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Haberler Magazin Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti geriye Sıla ve babası Şükrü Gençoğlu'dan bu fotoğraflar kaldı

Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti geriye Sıla ve babası Şükrü Gençoğlu'dan bu fotoğraflar kaldı

Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti... Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu'dan bu sabah acı haber geldi. 73 yaşındaki Şükrü Gençoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gençoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili henüz bir detay bilinmezken babasının ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu da henüz bir açıklama yapmadı.

28.11.2022 13:48 - Son Güncelleme: 28.11.2022 13:51
Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti geriye Sıla ve babası Şükrü Gençoğlu’dan bu fotoğraflar kaldı

Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti geriye Sıla ve babası Şükrü Gençoğlu'dan bu fotoğraflar kaldı...

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Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti geriye Sıla ve babası Şükrü Gençoğlu’dan bu fotoğraflar kaldı

Şarkıcı Sıla'nın 1 ay önce beyin kanaması geçiren babası Şükrü Gençoğlu (73), İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayata veda etti.

Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti geriye Sıla ve babası Şükrü Gençoğlu’dan bu fotoğraflar kaldı

01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti geriye Sıla ve babası Şükrü Gençoğlu’dan bu fotoğraflar kaldı

İşte başta Sıla'nın babası olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin babaları...

Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı! 1 ay önce beyin kanaması geçirmişti geriye Sıla ve babası Şükrü Gençoğlu’dan bu fotoğraflar kaldı

SILA GENÇOĞLU'NUN BABASI ŞÜKRÜ GENÇOĞLU

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