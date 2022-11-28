Aleyna Tilki frikik görüntüsü ve açıklamasıyla şaşkına çevirmişti! Yıldız Tilbe'nin sahnesine çıktı o anları görenler: "El verdi"

22 yaşındaki ünlü isim, Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülenmişti geçtiğimiz günlerde. Mini eteğiyle bakışları üzerinde toplayan genç şarkıcı, kendi aracını süren erkek arkadaşı ile ilgili olarak, "Şoförünüz mü? Mekandan beraber çıktınız?" sorularını da cevapsız bırakmıştı.