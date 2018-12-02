Sıla Gençoğlu Ahmet Kural davasına uzlaşmayacağını belirtti

Sıla Gençoğlu Ahmet Kural'a açtığı dava hakkında açıklamada bulundu. Sanatçı Sıla Gençoğlu, kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural'la uzlaşmayı reddetti. Sıla Gençoğlu'nun mahkemeye başvurmasının üstünden yaklaşık 1 ay geçti. Basına açıklamada bulunan Gençoğlu, davasından vazgeçmeyeceğini belirtti.

2 Aralık 2018 Pazar, 11:57:52 Güncelleme: 12:04:04
Sıla Gençoğlu Ahmet Kural davasına uzlaşmayacağını belirtti

SILA - AHMET DAVASINDA YENİ GELİŞME!

Sanatçı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz haftalarda avukatıyla adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Türkiye'nin uzun süre tartıştığı olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sıla Gençoğlu Ahmet Kural davasına uzlaşmayacağını belirtti

Sıla Gençoğlu kendisine şiddet uyguladığı yönündeki iddiasıyla mahkemeye verdiği Ahmet Kural'ı affetmeyeceğini belirtti. Davasını geri çekmeyeceğini dile getiren Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural hakkında konuştu.

Sıla Gençoğlu Ahmet Kural davasına uzlaşmayacağını belirtti

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti üzerine açılan soruşturma dosyası, Uzlaştırma Bürosu'na gönderilerek, tarafların uzlaşıp uzlaşmadıklarını sorulmuştu.

Sıla Gençoğlu Ahmet Kural davasına uzlaşmayacağını belirtti

SILA UZLAŞMAYI REDDETTİ!

Geçtiğimiz günlerde Sıla Gençoğlu'na götürülen uzlaşma teklifi reddedildi. Uzlaşma formunda, Ahmet Kural tarafının uzlaşmayı kabul edip etmemesinin sonucu değiştiremeyeceği belirtildi.

Sıla Gençoğlu Ahmet Kural davasına uzlaşmayacağını belirtti

Formda, 'Uzlaşma teklif aşamasında kalmıştır' ifadesi kullanıldı. Böylece olay ile ilgili sıra dışı bir gelişme yaşanmazsa iddianame düzenlenmesi neredeyse kesinleşti.

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