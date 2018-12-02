Sıla Gençoğlu Ahmet Kural davasına uzlaşmayacağını belirtti

SILA - AHMET DAVASINDA YENİ GELİŞME!

Sanatçı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz haftalarda avukatıyla adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Türkiye'nin uzun süre tartıştığı olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.