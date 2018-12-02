Elçin Sangu sevgilisini öve öve bitiremedi! Elçin Sangunun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?

ELÇİN SANGU VE SEVGİLİSİ YUNUS ÖZDİKEN

Elçin Sangu ve Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Barış Arduç hakkında bir çok iddia ortaya atıldı. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin aşk yaşadıkları da öne sürüldü. Oysa Elçin Sangu'nun 5 yıllık ciddi bir ilişkisi var.