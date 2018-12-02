Elçin Sangu sevgilisini öve öve bitiremedi! Elçin Sangunun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?

Elçin Sangu sevgilisini öve öve bitiremedi! Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?
Elçin Sangu güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların aranan yüzü olmaya devam ediyor. Birlikte oynadığı bir dizide rol arkadaşı Barış Arduç ile çok yakıştırılan hatta aşk yaşadıkları iddia edilen Elçin Sangu'nun, 5 yıldır süren ciddi bir ilişkisi var. Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile en yakın arkadaşı Türkü Turan aracılığıyla tanışmış. Peki, Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?
2 Aralık 2018 Pazar, 10:59:09 Güncelleme: 11:40:56
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