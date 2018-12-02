Elçin Sangu sevgilisini öve öve bitiremedi! Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?

Elçin Sangu güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların aranan yüzü olmaya devam ediyor. Birlikte oynadığı bir dizide rol arkadaşı Barış Arduç ile çok yakıştırılan hatta aşk yaşadıkları iddia edilen Elçin Sangu'nun, 5 yıldır süren ciddi bir ilişkisi var. Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile en yakın arkadaşı Türkü Turan aracılığıyla tanışmış. Peki, Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?

2 Aralık 2018 Pazar, 10:59:09 Güncelleme: 11:40:56
Elçin Sangu sevgilisini öve öve bitiremedi! Elçin Sangunun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?

ELÇİN SANGU VE SEVGİLİSİ YUNUS ÖZDİKEN

Elçin Sangu ve Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Barış Arduç hakkında bir çok iddia ortaya atıldı. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin aşk yaşadıkları da öne sürüldü. Oysa Elçin Sangu'nun 5 yıllık ciddi bir ilişkisi var.

Elçin Sangu sevgilisini öve öve bitiremedi! Elçin Sangunun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?

Elçin Sangu'nun birlikte olduğu sevgilisinin adı Yunus Özdiken... Yukarda gördüğün fotoğrafta sol başta yer alan kişi...

Elçin Sangu sevgilisini öve öve bitiremedi! Elçin Sangunun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?

Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken 5 yıldır birlikteler. Elçin Sangu sevgilisi ile yakın arkadaşı Türkü Turan aracılığı ile tanışmış.

Elçin Sangu sevgilisini öve öve bitiremedi! Elçin Sangunun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?

Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken oyunculuk sektöründen ya da sanat camiasından değil. Ekranla hiç ilgisi olmayan bir iş yapıyor.

Elçin Sangu sevgilisini öve öve bitiremedi! Elçin Sangunun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir?

Sevgilisinin perakende sektöründe director olduğunu Elçin Sangu açıklamıştı. Barış Arduç ile aşk iddiaları çıktığında buna çok sert tepki verip şöyle demişti;

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