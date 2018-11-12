Sıla Ahmet Kural olayından sonra Murat Cemcir'den gelen ilk açıklama!

Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları üzerine ilk kez yorum yaptı. Geçtiğimiz gün yaşanan bu olaylardan sonra Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile işlerini askıya alan bir firma yüzünden iki arkadaşın 5 milyon lira kaybı olduğu magazin gündemine düşmüştü. Murat Cemcir bu olaylar yaşanırken konuşmamayı tercih etmişti ancak suskunluğunu sonunda bozdu. İşte Murat Cemcir'in yaptığı yorum...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 14:02:24 Güncelleme: 14:22:36
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Sıla Ahmet Kural olayından sonra Murat Cemcirden gelen ilk açıklama!

AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR'İN 5 MİLYON LİRALIK KAYBI

Sıla-Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayları ve ardından başlayan soruşturma sürecinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in, beş milyon lira kaybı olduğu iddia edildi

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Sıla Ahmet Kural olayından sonra Murat Cemcirden gelen ilk açıklama!

MURAT CEMCİR'DEN İDDİALARA YANIT!

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Sıla Ahmet Kural olayından sonra Murat Cemcirden gelen ilk açıklama!

Sıla 29 Ekim'de sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla'nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Bir banka, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti.


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Sıla Ahmet Kural olayından sonra Murat Cemcirden gelen ilk açıklama!

Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı.

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Sıla Ahmet Kural olayından sonra Murat Cemcirden gelen ilk açıklama!

Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir'le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldığı iddia edildi.

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