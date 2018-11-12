Sıla Ahmet Kural olayından sonra Murat Cemcirden gelen ilk açıklama!

Sıla Ahmet Kural olayından sonra Murat Cemcir'den gelen ilk açıklama!
Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları üzerine ilk kez yorum yaptı. Geçtiğimiz gün yaşanan bu olaylardan sonra Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile işlerini askıya alan bir firma yüzünden iki arkadaşın 5 milyon lira kaybı olduğu magazin gündemine düşmüştü. Murat Cemcir bu olaylar yaşanırken konuşmamayı tercih etmişti ancak suskunluğunu sonunda bozdu. İşte Murat Cemcir'in yaptığı yorum...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 14:02:24 Güncelleme: 14:22:36
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