Sıla Ahmet Kural olayından sonra Murat Cemcirden gelen ilk açıklama!

Sıla 29 Ekim'de sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla'nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Bir banka, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti.



