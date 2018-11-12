Ali Sunalın gergin tavırlarını eşi Nazlı Kurbanzade örtmeye çalıştı! Nazlı Kurbanzade kimdir?

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı olan Nazlı Kurbanzade, lisans eğitimini Koç Üniversitesi'nde tamamladı. 2010 yılında hukuk bölümünü tamamladıktan sonra Paris Summer İnstitute'de eğitimine devam etti. Dört yıldır aynı kurumda operasyon direktörü olarak çalışan Nazlı Kurbanzade, aynı zamanda Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'nin (ÇABA) projelerinde destek oluyor. Ali Sunal ile bu projeler sayesinde tanışan Nazlı Kurbanzade, ÇABA'nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı.