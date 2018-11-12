Ali Sunalın gergin tavırlarını eşi Nazlı Kurbanzade örtmeye çalıştı! Nazlı Kurbanzade kimdir?

Ali Sunal'ın gergin tavırlarını eşi Nazlı Kurbanzade örtmeye çalıştı! Nazlı Kurbanzade kimdir?
Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda baş başa yemek yedi. Geçtiğimiz yaz evlenen çift, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken geçen akşam objektiflerle karşı karşıya kaldılar. Ali Sunal'ın gergin tavırları dikkat çekerken, eşi Nazlı Kurbanzade gülümseyerek muhabirleri karşıladı. Daha sonra kendilerine yöneltilen bir soru üzerine Ali Sunal adımlarını hızlandırdı. Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade kimdir? İşte cevaplar haberimizin detayında...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 13:28:01 Güncelleme: 13:53:15
NAZLI KURBANZADE KİMDİR?
Cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı olan Nazlı Kurbanzade, lisans eğitimini Koç Üniversitesi'nde tamamladı. 2010 yılında hukuk bölümünü tamamladıktan sonra Paris Summer İnstitute'de eğitimine devam etti. Dört yıldır aynı kurumda operasyon direktörü olarak çalışan Nazlı Kurbanzade, aynı zamanda Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'nin (ÇABA) projelerinde destek oluyor. Ali Sunal ile bu projeler sayesinde tanışan Nazlı Kurbanzade, ÇABA'nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı.
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