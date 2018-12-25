Sıla Ahmet Kural hakkında her şeyi bir bir anlattı (Sıla-Ahmet Kural olayında son durum)
Sıla-Ahmet kural şiddet olayında sular bir türlü durulmuyor. Şarkıcı Sıla'nın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olması sonrası gelişen olaylarda, Ahmet Kural için hazırlanan ve 5 yıl hapis cezası istenen iddianame kabul edilmişti. Yaşananlar sonrası şarkıcı Sıla, her şeyi ilk kez anlattı. 45 dakika boyunca dayak yediğini söyleyen Sıla, o geceye dair tüm detayları açıkladı.
Türkiye günlerdir şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan darp davasını konuşuyor. Sıla'nın, Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği gerekçesi ile şikayetçi olması sonrası Sıla ilk kez, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla, hala toparlanamadığını söyledi.
Sıla, eski sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla'nın suçlamalarını kabul etmemişti.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Ahmet Kural hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Kural hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Sıla ile Ahmet Kural arasındaki ilk dava 7 Mart 2019'da görülecek.
'45 DAKİKA BOYUNCA DAYAK YEDİM'
Yaşadığı şiddetin boyutlarını aktaran Sıla şunları söyledi 'Başına gelenleri anlatırken tekrar tekrar yaşıyorsun... Kendini çok kötü hissediyorsun, ruhun yırtılıyor... Gururun da çok inciniyor. Ama ben, kendimi mağdur olarak kabul etmedim. Utanacağım bir şey yapmadım. Dayak yemiş olmak benim utanmamı gerektiren bir şey değil, utanması gereken ben değilim... Öyle vahşi bir şeymiş ki çok garip bir uyanış yaşıyorsun. Güya hepimiz dayağa karşıyız değil mi? Duyarlı insanlarız. Ben de öyleydim, hatta bir sanatçı olarak daha da duyarlıyım zannediyordum. Ama biz o kurduğumuz cümlelerin "özne"si değiliz ya, dolayısıyla bize hep üçüncü sayfa haberi gibi geliyor, hep başkasının başına gelirmiş gibi geliyor. Ben bizzat yaşadım, 45 dakika dayak yedim. Korkunç bir şey! Tabii ki çok sarstı beni. Hâlâ kendime gelemedim, toparlayamadım kendimi. Sokağa bile çok çıkmıyorum...'