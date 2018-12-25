Aras Bulut İynemli'nin bu pozu sosyal medyayı salladı (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Aras Bulut İynemli'nin son bölümdeki sahnelerinden sonra herkes Aras Bulut İynemli'nin Çukur'dan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Fakat Aras Bulut İynemli'yi son günlerde gündeme getiren konular sadece bu değil. Aras Bulut İynemli'nin çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

25 Aralık 2018 Salı, 09:19:13 Güncelleme: 09:37:26
Aras Bulut İynemli'nin bu pozu sosyal medyayı salladı (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile kariyerinde büyük bir ivme kateden ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli hakkında her detay merak ediliyor. Aras Bulut İynemli, Çukur'dan ayrılacak mı soruları sosyal medyayı kasıp kavururken, genç oyuncunun daha önce görmediğini fotoğrafları ortaya çıktı.

Aras Bulut İynemli'nin bu pozu sosyal medyayı salladı (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

Aras Bulut İynemli'nin çocukluk yıllarına ait fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

Aras Bulut İynemli'nin bu pozu sosyal medyayı salladı (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

Genç oyuncunun o yıllarına ait fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Aras Bulut İynemli'nin bu pozu sosyal medyayı salladı (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Aras Bulut İynemli'nin bu pozu sosyal medyayı salladı (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)
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