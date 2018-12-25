Aras Bulut İynemli'nin bu pozu sosyal medyayı salladı (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile kariyerinde büyük bir ivme kateden ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli hakkında her detay merak ediliyor. Aras Bulut İynemli, Çukur'dan ayrılacak mı soruları sosyal medyayı kasıp kavururken, genç oyuncunun daha önce görmediğini fotoğrafları ortaya çıktı.