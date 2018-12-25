Aras Bulut İynemli'nin bu pozu sosyal medyayı salladı (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Aras Bulut İynemli'nin son bölümdeki sahnelerinden sonra herkes Aras Bulut İynemli'nin Çukur'dan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Fakat Aras Bulut İynemli'yi son günlerde gündeme getiren konular sadece bu değil. Aras Bulut İynemli'nin çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları.
25 Aralık 2018 Salı, 09:19:13 Güncelleme: 09:37:26
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