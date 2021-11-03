Sihirli Annem'in Betüş'üne bir de şimdi bakın! 50’sine merdiven dayayan İnci Türkay’ı yıllar teğet geçmiş... Son hali inanılmaz
Sihirli Annem'in Betüş'üne bir de şimdi bakın! Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Betüş karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İnci Türkay, yıllar sonra gündeme geldi. 15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğan ve Dünya Varmış dizisiyle televizyon macerasına başlayan oyuncunun son hali ise olay oldu. 49 yaşındaki Türkay'ı görenler "Yıllara meydan okuyor", "Yıllandıkça güzelleşmiş" yorumlarında bulundu. İşte İnci Türkay'ın kendine hayran bırakan son hali...
03.11.2021 19:13 - Son Güncelleme: 18.07.2022 09:37
2001'de Dünya Varmış dizisiyle televizyon macerasına başlayan İnci Türkay, ilk bölümü 2003 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Betüş' karakteriyle hafızalara kazındı.