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Haberler Magazin Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun’un aşk defteri kabarık çıktı! O ismi duyan inanamadı bakın kimler gelmiş kimler geçmiş...

Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun’un aşk defteri kabarık çıktı! O ismi duyan inanamadı bakın kimler gelmiş kimler geçmiş...

Sibel Can'ın romantik partneri Hakan Altun'un aşk defteri kabarık çıktı! Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla müzikseverlerle buluşan Hakan Altun'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hafızalara kazınan şarkıları ve güçlü yorumuyla her dönem adından söz ettiren ünlü sanatçının özellikle aşk hayatı merak edildi. Altun'un aşk defteri de kabarık çıktı. Hakan Altun'un eski sevgilileri arasında yer alan bir isim ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Bakın Hakan Altun'un hayatından kimler gelmiş kimler geçmiş...

23.10.2021 23:02 - Son Güncelleme: 24.10.2021 00:10
Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un aşk defteri kabarık çıktı! O ismi duyan inanamadı bakın kimler gelmiş kimler geçmiş...

Şimdilerde Şarkılar Bizi Söyler programıyla müzikseverlerle buluşan Hakan Altun'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un aşk defteri kabarık çıktı! O ismi duyan inanamadı bakın kimler gelmiş kimler geçmiş...

Arabesk müziğinin romantik ismi Altun'un özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Usta sanatçının aşk defteri de kabarık çıktı.

Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un aşk defteri kabarık çıktı! O ismi duyan inanamadı bakın kimler gelmiş kimler geçmiş...

İşte Hakan Altun başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un aşk defteri kabarık çıktı! O ismi duyan inanamadı bakın kimler gelmiş kimler geçmiş...

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL

Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un aşk defteri kabarık çıktı! O ismi duyan inanamadı bakın kimler gelmiş kimler geçmiş...

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

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