Sibel Can'ın kolyesi dudak uçuklattı! Deri elbisesiyle 'hamile mi?' yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı şıklık için paraya kıydı
Sibel Can'ın kolyesi dudak uçuklattı! Deri elbisesiyle 'hamile mi?' yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı şıklık için paraya kıydı. Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı ileri sürülen ve ortaya çıkan görüntüleri ile magazin gündeminde günlerce yer alan Sibel Can, geçtiğimiz haftalarda verdiği konserde tercih ettiği elbise ile dillere düşmüş, 'Sibel Can hamile mi?' yorumları ile karşı karşıya kalmıştı. Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen usta isim bu kez şık olmak için dudak uçuklatan miktarda yaptığı harcama ile dikkat çekti.
07.12.2021 17:23
- Son Güncelleme: 07.12.2021 17:29
SİBEL CAN'IN KOLYESİ DUDAK UÇUKLATTI!
Geçtiğimiz haftalarda verdiği konserde deri elbisesiyle dikkat çeken ve 'hamile mi?' yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı Sibel Can, şıklık için paraya kıydı.
Son single'ı için kamera karşısına geçen ve klip için hiçbir masraftan kaçınmayan Sibel Can'ın kolyesinin fiyatı duyanları şaşkına çevirdi.
Kazancını gayrimenkule yatıran ve İstanbul civarında 50 civarında dairesi, Miami'de de lüks bir evi bulunan Sibel Can'ın klipte taktığı kolyenin Rafiroydiamonds markasına ait olduğu öğrenildi.