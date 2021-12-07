Vav TV İzle
Haberler Magazin Sibel Can'ın kolyesi dudak uçuklattı! Deri elbisesiyle 'hamile mi?' yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı şıklık için paraya kıydı

Sibel Can'ın kolyesi dudak uçuklattı! Deri elbisesiyle 'hamile mi?' yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı şıklık için paraya kıydı

Sibel Can'ın kolyesi dudak uçuklattı! Deri elbisesiyle 'hamile mi?' yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı şıklık için paraya kıydı. Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı ileri sürülen ve ortaya çıkan görüntüleri ile magazin gündeminde günlerce yer alan Sibel Can, geçtiğimiz haftalarda verdiği konserde tercih ettiği elbise ile dillere düşmüş, 'Sibel Can hamile mi?' yorumları ile karşı karşıya kalmıştı. Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen usta isim bu kez şık olmak için dudak uçuklatan miktarda yaptığı harcama ile dikkat çekti.

07.12.2021 17:23 - Son Güncelleme: 07.12.2021 17:29
Sibel Can’ın kolyesi dudak uçuklattı! Deri elbisesiyle ’hamile mi?’ yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı şıklık için paraya kıydı

SİBEL CAN'IN KOLYESİ DUDAK UÇUKLATTI!

Geçtiğimiz haftalarda verdiği konserde deri elbisesiyle dikkat çeken ve 'hamile mi?' yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı Sibel Can, şıklık için paraya kıydı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can’ın kolyesi dudak uçuklattı! Deri elbisesiyle ’hamile mi?’ yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı şıklık için paraya kıydı

Son single'ı için kamera karşısına geçen ve klip için hiçbir masraftan kaçınmayan Sibel Can'ın kolyesinin fiyatı duyanları şaşkına çevirdi.

Sibel Can’ın kolyesi dudak uçuklattı! Deri elbisesiyle ’hamile mi?’ yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı şıklık için paraya kıydı

Kazancını gayrimenkule yatıran ve İstanbul civarında 50 civarında dairesi, Miami'de de lüks bir evi bulunan Sibel Can'ın klipte taktığı kolyenin Rafiroydiamonds markasına ait olduğu öğrenildi.

Sibel Can’ın kolyesi dudak uçuklattı! Deri elbisesiyle ’hamile mi?’ yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı şıklık için paraya kıydı

Çok konuşulan kolyenin değeri ise 120 bin dolar (1.6 milyon TL)

Sibel Can’ın kolyesi dudak uçuklattı! Deri elbisesiyle ’hamile mi?’ yorumları yapılan gayrimenkul zengini şarkıcı şıklık için paraya kıydı

'HAMİLE Mİ?'

6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıkan Sibel Can, konserinde dünyaca ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın iki özel takısını kullandı. Bottega Veneta'nın son koleksiyonundan kırmızı deri bir elbise tercih eden şarkıcının sahne kostümü hayranları tarafından beğenilmedi.

SON DAKİKA