Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'la paylaştığı fotoğraf olay oldu! İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızlar
Sibel Can kızı Melisa Ural ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. ibel Can'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçiler Sibel Can ve kızı Melisa Ural'a ''Adeta abla - kardeş gibiler, Sibel Can hiç yaşlanmıyor'' gibi yorumlarda bulundu. İşte güne damgasını vuran o paylaşım ve abla - kardeş gibi olan diğer ünlü anneler ve kızları...
30 Aralık 2018 Pazar, 10:27:14 Güncelleme: 10:43:59
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