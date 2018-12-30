Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'la paylaştığı fotoğraf olay oldu! İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızlar

Sibel Can kızı Melisa Ural ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. ibel Can'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçiler Sibel Can ve kızı Melisa Ural'a ''Adeta abla - kardeş gibiler, Sibel Can hiç yaşlanmıyor'' gibi yorumlarda bulundu. İşte güne damgasını vuran o paylaşım ve abla - kardeş gibi olan diğer ünlü anneler ve kızları...

30 Aralık 2018 Pazar, 10:27:14 Güncelleme: 10:43:59
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'la paylaştığı fotoğraf olay oldu! İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızlar

48 yaşındaki Sibel Can'ın 24 yaşındaki kızı Melisa Ural'la paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Sibal Can'ın kızı Melisa ile paylaştığı o fotoğraf...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'la paylaştığı fotoğraf olay oldu! İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızlar

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'la paylaştığı fotoğraf olay oldu! İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızlar

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'la paylaştığı fotoğraf olay oldu! İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızlar

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