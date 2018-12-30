Engin Altan Düzyatan'ın babasını görenler çok şaşırıyor (Ünlülerin akrabaları)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizinde canlandırdığı Ertuğrul karakteriyle, kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Engin Altan Düzyatan özel yaşamıyla da göz dolduruyor. Eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu anlarını sosyal medyada sık sık paylaşan Engin Altan Düzyatan'ın diğer aile bireyleri için durum böyle değil.