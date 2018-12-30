Engin Altan Düzyatan'ın babasını görenler çok şaşırıyor (Ünlülerin akrabaları)
5 sezondur başrolünde yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyerine ivme katan Engin Altan Düzyatan sadece Türkiye'de değil, Arap ülkelerinde de adından söz ettiriyor. Bu denli popüler olan Engin Altan Düzyatan buna rağmen, özel hayatını sade tutmayı başaranlardan. 2014 yılında evlendiği eşi Neslişah Alkoçlar'dan bir oğlu ve bir kızı olan Engin Altan Düzyatan tüm aile bireylerini kameralardan uzak tutuyor. Yer aldığı yapımlarla Engin Altan Düzyatan kimdir, hayatı gibi soruların yanıtları merak ediliyor haliyle. Ortalarda en çok görünmeyenlerden biri Engin Altan Düzyatan'ın babası. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin akrabaları.
30 Aralık 2018 Pazar, 10:02:53 Güncelleme: 10:30:48
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizinde canlandırdığı Ertuğrul karakteriyle, kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Engin Altan Düzyatan özel yaşamıyla da göz dolduruyor. Eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu anlarını sosyal medyada sık sık paylaşan Engin Altan Düzyatan'ın diğer aile bireyleri için durum böyle değil.
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