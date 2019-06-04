Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte Melisa Ural

Ünlü şarkıcı Sibel Can kariyeri ile adından söz ettirirken bir yanda da çocukları magazin gündemine damga vuruyor. Hakan Ural ile evliliğinden olan oğlu Engincan Ural dikkatleri üzerine toplarken kızı Melisa Ural ortalarda pek görünmüyor. Sibel Can'ın gözler önünde büyüyen ama daha sonra kabuğuna çekilen kızı Melisa Ural'ın son halini görenleri hayrete düşürdü. Giderek annesine benziyor...

04.06.2019 21:16 - Son Güncelleme: 04.06.2019 21:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





