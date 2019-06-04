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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte Melisa Ural

Ünlü şarkıcı Sibel Can kariyeri ile adından söz ettirirken bir yanda da çocukları magazin gündemine damga vuruyor. Hakan Ural ile evliliğinden olan oğlu Engincan Ural dikkatleri üzerine toplarken kızı Melisa Ural ortalarda pek görünmüyor. Sibel Can'ın gözler önünde büyüyen ama daha sonra kabuğuna çekilen kızı Melisa Ural'ın son halini görenleri hayrete düşürdü. Giderek annesine benziyor...

04.06.2019 21:16 - Son Güncelleme: 04.06.2019 21:28
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte Melisa Ural

Ünlü şarkıcı Sibel Can kariyeri ile adından söz ettirirken bir yanda da çocukları magazin gündemine damga vuruyor. Hakan Ural ile evliliğinden olan oğlu Engincan Ural dikkatleri üzerine toplarken kızı Melisa Ural ortalarda pek görünmüyor. Sibel Can'ın gözler önünde büyüyen ama daha sonra kabuğuna çekilen kızı Melisa Ural'ın son halini görenleri hayrete düşürdü.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte Melisa Ural

Sahnelerin sevilen sesi Sibel Can aynı zamanda 3 çocuk annesi. Magazin dünyasının başarılı annelerinden biri olan Sibel Can'ın Hakan Ural ile olan evliliğinden Engin Can ve Melisa Ural, Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden Emir Aksüt adında 3 çocuğu bulunuyor.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte Melisa Ural

Oğulları ile sık sık görmeye alışkın olduğumuz Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın bu fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. Annesinin tıpa tıp aynısı olan Melisa Ural'ı görünce çok şaşıracaksınız.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte Melisa Ural

KIVILCIM URAL VE KAAN TANGÖZE

Seçkin Piriler ile evliyken Kıvılcım Ural ile aşk yaşamaya başlayan Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural'dan bir kızı dünyaya geldi.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte Melisa Ural

İşte Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin bebekleri İlayda…

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