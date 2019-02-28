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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural herkesi kendisine hayran bıraktı! İşte Sibel Can'ın kızının yeni hali

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın yeni hali görenler dönüp bir daha baktı. İnanılmaz değişimi ile adından bahsettiren Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın fazla kilolarından kurtulup giderek annesine benzemesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte annesi Sibel Can ile abla - kardeş gibi görünen Melisa Ural'ın yeni hali...

28.02.2019 17:50 - Son Güncelleme: 28.02.2019 17:50
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural herkesi kendisine hayran bıraktı! İşte Sibel Can'ın kızının yeni hali

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, yeni haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Çocukken kkiloları olan Melisa Ural, genç kız olunca o kilolardan kurtulmuş. Hal böyle olunca Melisa Ural'ı görenler tanımakta güçlük çekti. Giderek annesine benzeyen Melisa Ural, annesinin boyu kadar olmuş. Yıllara mmeydan okuyan ünlü sanatçı Sibel Can ise kızının yanında adeta ablası gibi duruyor. İşte anneleriyle abla - kardeş gibi görünen ünlü isimler...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural herkesi kendisine hayran bıraktı! İşte Sibel Can'ın kızının yeni hali

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