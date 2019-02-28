Sibel Can'ın kızı Melisa Ural herkesi kendisine hayran bıraktı! İşte Sibel Can'ın kızının yeni hali

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, yeni haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Çocukken kkiloları olan Melisa Ural, genç kız olunca o kilolardan kurtulmuş. Hal böyle olunca Melisa Ural'ı görenler tanımakta güçlük çekti. Giderek annesine benzeyen Melisa Ural, annesinin boyu kadar olmuş. Yıllara mmeydan okuyan ünlü sanatçı Sibel Can ise kızının yanında adeta ablası gibi duruyor. İşte anneleriyle abla - kardeş gibi görünen ünlü isimler...