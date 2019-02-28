Hadise Instagram'dan manidar paylaşım yapacağım derken rezil oldu!

Hadise yine sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Her ne kadar sayfasını yoruma kapatsa da, yaptıkları konuşulmaya devam ediyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımlara sert tepki alan Hadise, manidar bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda dikkat çeken bir detay vardı; perde... Hadise kendisini zayıf göstermek için kullandığı Photoshop'ta perdeyi yamulttu.