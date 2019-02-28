Hadise Instagram'dan manidar paylaşım yapacağım derken rezil oldu!
Hadise Instagram paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmemeye kararlı gibi görünüyor. Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden ağır eleştiriler alan Hadise, geçtiğimiz haftalarda sayfasını yoruma kapattı. Hadise ise paylaşımlarına son hızda devam ediyor. Ünlü popçu, sosyal medya hesabından "Bir şeyden hoşlanmıyorsanız değiştirin, değiştiremiyorsanız tutumunuzu değiştirin." yorumuyla bir paylaşımda bulundu. Hadise'nin bu paylaşımında kendisini inceltmek için kullandığı Photoshop ise gözlerden kaçmadı.
28.02.2019 16:32
- Son Güncelleme: 28.02.2019 16:32
Hadise yine sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Her ne kadar sayfasını yoruma kapatsa da, yaptıkları konuşulmaya devam ediyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımlara sert tepki alan Hadise, manidar bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda dikkat çeken bir detay vardı; perde... Hadise kendisini zayıf göstermek için kullandığı Photoshop'ta perdeyi yamulttu.
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