Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk iddialarına yanıt verdi! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın ile yasak aşkının ardından...

Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın o dönemde Altınbaş Holding'in veliahtı Fatoş Sarıgül'le evli olan Emir Sarıgül ile Fransız Alpleri'nde kayak tatili yaptığı ileri sürülmüştü. Sibel Can ile adı aşk dedikodularına karışan Emir Sarıgül'ün aylar sonra Buket Aydın ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Yasak aşkın fotoğrafları magazin gündeminde yerini alırken, Emir Sarıgül'ün kuzeninden de ardı ardına ifşalar geldi. Bir dönem adı Emir Sarıgül ile aşk iddialarına karışan Sibel Can ise konuyla ilgili bakın neler söyledi...

