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Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk iddialarına yanıt verdi! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın ile yasak aşkının ardından...
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk iddialarına yanıt verdi! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın ile yasak aşkının ardından...
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın o dönemde Altınbaş Holding'in veliahtı Fatoş Sarıgül'le evli olan Emir Sarıgül ile Fransız Alpleri'nde kayak tatili yaptığı ileri sürülmüştü. Sibel Can ile adı aşk dedikodularına karışan Emir Sarıgül'ün aylar sonra Buket Aydın ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Yasak aşkın fotoğrafları magazin gündeminde yerini alırken, Emir Sarıgül'ün kuzeninden de ardı ardına ifşalar geldi. Bir dönem adı Emir Sarıgül ile aşk iddialarına karışan Sibel Can ise konuyla ilgili bakın neler söyledi...
27.08.2020 09:46
- Son Güncelleme: 27.08.2020 10:02
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu. Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sibel Can'ın Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddiaları günlerce konuşulmuştu. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sibel Can, aşk iddialarına son noktayı koydu.
Sarıgül'ün 7 yıllık eşinden boşandıktan hemen sonra Sibel Can ile nikah masasına oturacakları dedikodusu yayılmışken, Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkı fotoğraflarla kanıtlandı.
"MUSTAFA SARIGÜL ÇOK SEVDİĞİM BİR İNSAN"
Dün Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sibel Can, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan aşk iddiaları için "Böyle bir durum söz konusu değil. Mustafa Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış" dedi.
Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz aylarda, "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı.
Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları belgelenen Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın geçtiğimiz günlerde Göcek'te baş başa tatil yaptığı ortaya çıktı.