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Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarından kurtulan Melisa Ural, mankenlere taş çıkarttı. Sibel Can ve Melisa Ural'ın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları herkes tarafından büyük beğeni topladı. Gündeme bomba gibi düşen fotoğraflarla olay olan Sibel Can ve kızı Melisa Ural merak konusu oldu.

21.04.2019 18:13 - Son Güncelleme:
Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

Sibel Can ve Melisa Ural son günlerin en çok konuşulan isimleri oldu. Melisa Ural annesi Sibel Can'ın sosyal medya danışmadı oldu. Sibel Can ve Melisa sosyal medyayı sallarken, fotoğraflarıyla olay oldular. Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO

Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!
Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

TALAT BULUT VE KIZI

Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

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