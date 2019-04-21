Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarından kurtulan Melisa Ural, mankenlere taş çıkarttı. Sibel Can ve Melisa Ural'ın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları herkes tarafından büyük beğeni topladı. Gündeme bomba gibi düşen fotoğraflarla olay olan Sibel Can ve kızı Melisa Ural merak konusu oldu.

21.04.2019 18:13 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





