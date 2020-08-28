Sibel Can'ın çocuklarıyla 50 bin TL'lik tatili! 50 yaşındaki Sibel Can bikinili görüntülenmekten kaçtı ama kızı Melisa...

Haftalık ücreti 50 bin TL civarında olan bir motoryat kiralayan Sibel Can, bikinili görüntü vermemek için büyük çaba harcadı.Göcek'te demirleyen teknede Sibel Can, kamarasından sadece kahvaltı için çıkarken, teknenin tüm perdelerini kapattırarak önlem aldı.