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Sibel Can'ın çocuklarıyla 50 bin TL'lik tatili! 50 yaşındaki Sibel Can bikinili görüntülenmekten kaçtı ama kızı Melisa...

Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engin Can Ural, kızı Melisa Ural ve Sulhi Aksüt'ten dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt ile tatil yapıyor. Geçtiğimiz gün Emir Sarıgül ile bir dönem aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt veren Sibel Can, bikinili görüntü vermemek için bütün önlemleri aldı. Sesiyle milyonları mest eden Sibel Can'ın çabası işe yaradı ancak kızı Melisa, annesi kadar şanslı değildi... İşte 26 yaşındaki Melisa Ural'ın mayolu hali ve Sibel Can'ın çocuklarıyla tatil fotoğrafları...

28.08.2020 09:57 - Son Güncelleme: 28.08.2020 11:03
Sibel Can'ın çocuklarıyla 50 bin TL'lik tatili! 50 yaşındaki Sibel Can bikinili görüntülenmekten kaçtı ama kızı Melisa...

Haftalık ücreti 50 bin TL civarında olan bir motoryat kiralayan Sibel Can, bikinili görüntü vermemek için büyük çaba harcadı.Göcek'te demirleyen teknede Sibel Can, kamarasından sadece kahvaltı için çıkarken, teknenin tüm perdelerini kapattırarak önlem aldı.

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Sibel Can'ın çocuklarıyla 50 bin TL'lik tatili! 50 yaşındaki Sibel Can bikinili görüntülenmekten kaçtı ama kızı Melisa...

Sibel Can'ın çocukları Sanatçının çocukları, mavi turda gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sibel Can'ın çocuklarıyla 50 bin TL'lik tatili! 50 yaşındaki Sibel Can bikinili görüntülenmekten kaçtı ama kızı Melisa...

Melisa Ural, kız arkadaşıyla denize girdi. Abisi Engincan Ural ile denize giren Emir Aksüt ise formda görüntüsüyle dikkat çekti.

Sibel Can'ın çocuklarıyla 50 bin TL'lik tatili! 50 yaşındaki Sibel Can bikinili görüntülenmekten kaçtı ama kızı Melisa...

Bikinili görüntü vermemek için büyük çaba harcayan Sibel Can, önlemlerinde başarılı olsa da kızı Melisa annesi kadar şanslı değildi.

Sibel Can'ın çocuklarıyla 50 bin TL'lik tatili! 50 yaşındaki Sibel Can bikinili görüntülenmekten kaçtı ama kızı Melisa...

Tatil fotoğraflarının ardından Sibel Can'ın kızı ve oğullarının yaşı merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...

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