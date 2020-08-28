Sibel Can'ın çocuklarıyla 50 bin TL'lik tatili! 50 yaşındaki Sibel Can bikinili görüntülenmekten kaçtı ama kızı Melisa...
Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engin Can Ural, kızı Melisa Ural ve Sulhi Aksüt'ten dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt ile tatil yapıyor. Geçtiğimiz gün Emir Sarıgül ile bir dönem aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt veren Sibel Can, bikinili görüntü vermemek için bütün önlemleri aldı. Sesiyle milyonları mest eden Sibel Can'ın çabası işe yaradı ancak kızı Melisa, annesi kadar şanslı değildi... İşte 26 yaşındaki Melisa Ural'ın mayolu hali ve Sibel Can'ın çocuklarıyla tatil fotoğrafları...
28.08.2020 09:57
- Son Güncelleme: 28.08.2020 11:03
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