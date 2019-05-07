Sibel Can'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Çok uzun yıllardır magazin dünyasının içerisinde yer alan ünlü şarkıcı Sibel Can gözlerimizin önünde büyüdü desek yeridir. Yıllarını sahnelere veren Sibel Can aradan yıllar geçmesine rağmen hala önemli bir figür. Fakat Sibel Can'ın bu yüzünü daha önce hiç görmediniz. İşte Sibel Can'ın sizi çok şaşırtacak fotoğrafı.
07.05.2019 15:57
- Son Güncelleme: 07.05.2019 16:28
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