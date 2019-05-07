GaleriMagazin

Sibel Can'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Çok uzun yıllardır magazin dünyasının içerisinde yer alan ünlü şarkıcı Sibel Can gözlerimizin önünde büyüdü desek yeridir. Yıllarını sahnelere veren Sibel Can aradan yıllar geçmesine rağmen hala önemli bir figür. Fakat Sibel Can'ın bu yüzünü daha önce hiç görmediniz. İşte Sibel Can'ın sizi çok şaşırtacak fotoğrafı.

07.05.2019 15:57 - Son Güncelleme: 07.05.2019 16:28
Sibel Can'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

48 yaşındaki şarkıcı Sibel Can hakkındaki her detay merak ediliyor. Sibel Can'ın bu fotoğrafını görünce çok şaşıracaksınız.

Sibel Can'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

TARKAN

Sibel Can'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı
Sibel Can'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı
Sibel Can'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

YASEMİN ÖZİLHAN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Altan'ı Mehmet Yaşar Çepiç hakkında şok gerçek!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Altan'ı Mehmet Yaşar Çepiç hakkında şok gerçek!