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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Altan'ı Mehmet Yaşar Çepiç hakkında şok gerçek!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbarat başkanı Altan karakterine hayat verecek olan 57 yaşındaki Mehmet Çepiç, Atv ekranlarında yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. yeni bölümde izleyiciyle buluşuyor. Çakırbeyliler'e sıcak bakmayan Altan, yeni bölümlerde aksiyonlu sahnelerin artacağının garantisini veriyor. EDHO'da yeni istihbarat başkanı rolünde gelecek olan ünlü oyuncu Mehmet Yaşar Çepiç hakkında her şey merak ediliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Altan karakterine hayat verecek olan Mehmet Yaşar Çepiç hakkında en çok merak edilen o gerçek!

07.05.2019 15:22 - Son Güncelleme: 07.05.2019 15:39
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Altan'ı Mehmet Yaşar Çepiç hakkında şok gerçek!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni istihbarat başkanı Altan karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Mehmet Yaşar Çepiç'in memleketi merak konusu oldu. EDHO'da Çakırbeyliler'e kök söktürecek gibi görünen Mehmet Çepiç nereli? İşte cevabı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 136. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Altan'ı Mehmet Yaşar Çepiç hakkında şok gerçek!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Altan'ı Mehmet Yaşar Çepiç hakkında şok gerçek!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Altan'ı Mehmet Yaşar Çepiç hakkında şok gerçek!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Altan'ı Mehmet Yaşar Çepiç hakkında şok gerçek!

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