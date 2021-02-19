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Sibel Can'ın Beykoz'daki evi hayran bırakıyor! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu ile adeta saray yavrusu...

Sibel Can'ın Beykoz'daki evi hayran bırakıyor! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu ile adeta saray yavrusu... Vaktinin çoğunu 1200 m2 olan villada geçiren usta isim, geçtiğimiz yıllarda "Sahne dışındaki hayatımın tümü neredeyse evde geçer. Buradaki her detay benim ilgi alanım değil, özel merakım diyebilirim. Tertemiz pırıl pırıl ortamlarda kendimi iyi hissediyorum. Tabii canlı çiçekler de olmazsa olmazım evde. Beykoz'da yıllardır oturuyor olmam, bu evin doğa ile baş başa kalma imkanı sunmasından dolayı" demişti. İşte attığı her adımla dikkat çeken usta sanatçı Sibel Can'ın evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

19.02.2021 18:10 - Son Güncelleme: 19.02.2021 18:14
Sibel Can'ın Beykoz'daki evi hayran bırakıyor! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu ile adeta saray yavrusu...

ADETA SARAY YAVRUSU...

Sibel Can'ın Beykoz'daki evi hayran bırakıyor! 9 odası ve 7 banyosu bulunan 1200 m2 kullanım alanı olan 3 katlı evine geçtiğimiz yıllarda kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu da ekleten 50 yaşındaki Sibel Can, sahne almadığı zamanlarda tüm vaktini evinde geçiriyor.

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Sibel Can'ın Beykoz'daki evi hayran bırakıyor! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu ile adeta saray yavrusu...

Geçtiğimiz haftalarda evinde çekildiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Sibel Can, güzelliğiyle sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sibel Can'ın Beykoz'daki evi hayran bırakıyor! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu ile adeta saray yavrusu...

İşte Sibel Can'ın evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

Sibel Can'ın Beykoz'daki evi hayran bırakıyor! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu ile adeta saray yavrusu...

ARDA TURAN VE AİLESİNİN YENİ EVİ...

Kiracı olarak oturdukları Beykoz Çubuklu Vadi'de ev sahibi olan ve en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın alan Arda, yeni yuvaları için 5 milyon dolar ödemişti.

Sibel Can'ın Beykoz'daki evi hayran bırakıyor! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu ile adeta saray yavrusu...

Turan Ailesi, pandeminin hemen başında satın aldıkları yuvalarına daha geçen ay taşınabilmiş! Çünkü Arda ile eşi Aslıhan Hanım, 2 dönüm bahçe içinde yer alan, 5 oda 3 salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştirtmiş!