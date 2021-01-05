Sibel Can'ın 15 yıllık büyük özlemi! Hala onunla yaşıyor...
Sibel Can'ın 15 yıllık büyük özlemi! 50 yaşındaki Sibel Can, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. 15 yıl önce annesi Emine Gül'ü kaybeden Sibel Can, hala onunla yaşıyor. Annesinin mezarı başından fotoğraf paylaşan Sibel Can'ın büyük özlemi takipçilerini duygulandırdı. Önceki gün Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural'ın iş hayatına girişi ile magazin gündeminde yer alan Sibel Can'ın annesiyle fotoğraflarını görenler ise anne-kızın benzerliğine dikkat çekiyor. İşte Sibel Can'ın annesi...
Sibel Can'ın 15 yıllık büyük özlemi! Hala onunla yaşıyor... Annesi Emine Gül!ü 15 yıl önce kaybeden usta sanatçı Sibel Can, Instagram'dan kabir ziyareti sırasında çektiği bir fotoğrafı paylaştı.2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi sık sık dile getiren Sibel Can'ın annesine olan benzerliği ise sosyal medyada dikkat çekti.