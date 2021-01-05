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Sibel Can'ın 15 yıllık büyük özlemi! Hala onunla yaşıyor...

Sibel Can'ın 15 yıllık büyük özlemi! 50 yaşındaki Sibel Can, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. 15 yıl önce annesi Emine Gül'ü kaybeden Sibel Can, hala onunla yaşıyor. Annesinin mezarı başından fotoğraf paylaşan Sibel Can'ın büyük özlemi takipçilerini duygulandırdı. Önceki gün Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural'ın iş hayatına girişi ile magazin gündeminde yer alan Sibel Can'ın annesiyle fotoğraflarını görenler ise anne-kızın benzerliğine dikkat çekiyor. İşte Sibel Can'ın annesi...

05.01.2021 11:53 - Son Güncelleme: 05.01.2021 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





