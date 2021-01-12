Sibel Can verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 'Artık yaşlansanız diyorum Sibel Hanım...'

Sibel Can verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 3 çocuk annesi, yılların eskitemediği bir sanatçı o...Karantina döneminde piyasaya çıkardığı albümünü gençlerden gelen yoğun istek üzerine plak olarak da çıkarmak için harekete geçen Sibel Can, Instagram pozlarıyla gündeme geldi.