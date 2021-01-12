Sibel Can verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 'Artık yaşlansanız diyorum Sibel Hanım...'
Sibel Can verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 'Artık yaşlansanız diyorum Sibel Hanım...' yorumları havada uçuştu. Henüz 13 yaşındayken müzikle tanıştı Sibel Can. Babasının kemanı eşliğinde farklı ülkelerde şarkı söyleyip dans eden Sibel Can'ın adı o zamanlar Deniz Engüzel'di... Türkiye'ye döndükten sonra işe başlayan Sibel Can, kısa sürede şöhreti yakaladı ve 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. 1999 yılında ayrıldıktan sonra başka bir evlilik gerçekleştiren ve Emir Aksüt adında bir oğlu daha olan Sibel Can, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Yılların eskitemediği Sibel Can'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte Sibel Can'dan çok konuşulan 'İyi haftalar' pozu...
12.01.2021 08:59
- Son Güncelleme: 12.01.2021 09:02
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