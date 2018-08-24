Cem Adrianın taşıyıcı anne arıyorum mesajına Didem Soydandan şaşırtan yorum!

"ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Fotoğrafının altına yapılan kötü yorumlara isyan eden Cem Adrian,, "Bu kadar masum ve şefkat dolu bir fotoğrafın altına 'Sadece çocuk aşkımdan ve tamamen biraz tebessüm yaratmak adına' yazdığım bir cümle ile yaptığım paylaşımı bu denli nefret dolu, cehalet dolu, saçma sapan yorumlarla kirleten insanlardan dolayı ülkemiz adına üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Cem Adrian ise yapılan yorumlar üzerine şu açıklamada bulundu;