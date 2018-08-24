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Cem Adrian'ın taşıyıcı anne arıyorum mesajına Didem Soydan'dan şaşırtan yorum!

Ünlü müzisyen Cem Adrian sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ''Taşıyıcı anne arıyorum'' notunu paylaştı. Cem Adrian'ın bu yorumunun altına manken Diden Soydan'dan anında cevap geldi. Didem Soydan'ın verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Cem Adrian'ın bu yorumunun üzerine takipçilerinden gelen olumlu ve olumsuz yorumlar sosyal medyayı çalkaladı. Cem Adrian ise tüm bu yaşanan gelişmeler için bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. İşte bomba gibi magazin gündemine düşen konunun detayları...

24 Ağustos 2018 Cuma, 12:02:49 Güncelleme: 12:10:33
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Cem Adrianın taşıyıcı anne arıyorum mesajına Didem Soydandan şaşırtan yorum!

Cem Adrian, instagram hesabı üzerinden taşıyıcı anne aradığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, kucağında çocuk olduğu bir kareye, "Taşıyıcı anne arıyorum. Dünyanın en tatlı çocuğu musun?" notunu yazdı. Adrian'a gelen yüzlerce yorumunun içinden Didem Soydan'ın yazdığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı.

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Cem Adrianın taşıyıcı anne arıyorum mesajına Didem Soydandan şaşırtan yorum!

İşte Cem Adrian'ın o paylaşımı...

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Cem Adrianın taşıyıcı anne arıyorum mesajına Didem Soydandan şaşırtan yorum!

Bu paylaşımın üzerine Didem Soydan'dan gelen cevap ise;

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Cem Adrianın taşıyıcı anne arıyorum mesajına Didem Soydandan şaşırtan yorum!

"CEM BEY MERHABA"

Adrian'ın paylaşımına yorum yapan isimler arasında manken Didem Soydan da vardı. Soydan'ın "Cem Bey merhaba" mesajı dikkatlerden kaçmadı. Cem Adrian, Soydan'ın yorumuna "Selamlar Didem hanım" cevabını verdi.

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Cem Adrianın taşıyıcı anne arıyorum mesajına Didem Soydandan şaşırtan yorum!

"ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Fotoğrafının altına yapılan kötü yorumlara isyan eden Cem Adrian,, "Bu kadar masum ve şefkat dolu bir fotoğrafın altına 'Sadece çocuk aşkımdan ve tamamen biraz tebessüm yaratmak adına' yazdığım bir cümle ile yaptığım paylaşımı bu denli nefret dolu, cehalet dolu, saçma sapan yorumlarla kirleten insanlardan dolayı ülkemiz adına üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Cem Adrian ise yapılan yorumlar üzerine şu açıklamada bulundu;

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