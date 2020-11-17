Sibel Can spor yaparken poz verdi! Kürek sporuna başlayan 50 yaşındaki Sibel Can'a bakın kim eşlik etti...

Görünen o ki, bir süredir Boğaz'da küreklere asılan Yentür, bu keyfi kankasına da aşılamış. Hafta sonu İstanbul Boğazı'nın uçsuz bucaksız maviliğinde, büyüleyici manzara eşliğinde hocasıyla kürek çeken Sibel Can'a, Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt de eşlik etti. Bu arada bakalım Banu Hanım, aynı zamanda ortağı olan diğer kankası Caroline Koç'u kürekçi yapabilecek mi?

İşte fit görünümünü spora borçlu ünlüler ve Sibel Can'ın spor yaparken çekildiği fotoğraf...