Sibel Can spor yaparken poz verdi! Kürek sporuna başlayan 50 yaşındaki Sibel Can'a bakın kim eşlik etti...
Boğaz'ın görkemli manzarası eşliğinde kürek çekerken poz veren Sibel Can, Instagram paylaşımının ardından gündemden düşmüyor. Son olarak İbo Show 2020'nin ilk konukları arasında ekranlarda yer alan 50 yaşındaki Sibel Can, fit halini spora borçlu. Son dönemde popüler olan kürek sporuna başlayan Sibel Can'ın hafta sonu verdiği pozda yanında bakın kim varmış...
Boğaz'ın görkemli manzarası eşliğinde kürek çekmek, pandemi döneminde iyice popüler oldu! İki yıl aradan sonra Ağustos'ta 'Hayat' adını verdiği 23'üncü albümünü sevenleriyle buluşturan ünlü sanatçı Sibel Can da bu trendin rüzgarına kapılanlardan. Hoş, Can'dan önce bu trendin takipçisi kankası Banu Yentür olmuştu.
Görünen o ki, bir süredir Boğaz'da küreklere asılan Yentür, bu keyfi kankasına da aşılamış. Hafta sonu İstanbul Boğazı'nın uçsuz bucaksız maviliğinde, büyüleyici manzara eşliğinde hocasıyla kürek çeken Sibel Can'a, Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt de eşlik etti. Bu arada bakalım Banu Hanım, aynı zamanda ortağı olan diğer kankası Caroline Koç'u kürekçi yapabilecek mi?
İşte fit görünümünü spora borçlu ünlüler ve Sibel Can'ın spor yaparken çekildiği fotoğraf...