Müge Anlı’nın düğün fotoğrafları merak ediliyordu görenler hayranlıkla izledi! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu o görüntüler için şart koşmuştu...

Ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi her sezon finalinde olduğu gibi balonlarını gökyüzüne uçurdu ve böylece 14. sezon geride kaldı... 15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!"