Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merak ediliyordu görenler hayranlıkla izledi! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu o görüntüler için şart koşmuştu...
Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merak ediliyordu görenler hayranlıkla izledi! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu o görüntüler için şart koşmuştu... 25 Haziran 2022 Cumartesi günü bir otelde sade bir törenle nikah masasına oturan Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu gündemden düşmüyor. 15. sezona evli bir kadın olarak girecek olan başarılı televizyoncu Anlı nikahla ilgili sessizliğini korurken, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 48 yaşındaki Müge Anlı'nın ortaya çıkan fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Adana'ya gelin olan Müge'yi görenler bir kez daha hayran kaldı.
Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merak ediliyordu görenler hayranlıkla izledi! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu o görüntüler için şart koşmuştu...
Ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi her sezon finalinde olduğu gibi balonlarını gökyüzüne uçurdu ve böylece 14. sezon geride kaldı... 15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!"
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."
"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." dedi.
Müge Anlı'nın Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklaması üzerine detaylar geldi. Müge Anlı'nın kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi. Müge Anlı'nın düğünü ise 25 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleşti.