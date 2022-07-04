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Haberler Magazin Sibel Can sevenlerini endişelendirdi! İlk yorum Pınar Altuğ’dan geldi! Hakan Ural’a benzetilen Engincan Ural kayıtsız kalamadı

Sibel Can sevenlerini endişelendirdi! İlk yorum Pınar Altuğ’dan geldi! Hakan Ural’a benzetilen Engincan Ural kayıtsız kalamadı

Sibel Can sevenlerini endişelendirdi! Şarkılar Bizi Söyler programının sezon finali yapmasının ardından konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Sibel Can'dan kötü haber geldi. Sağlık problemleri yaşadığını dile getiren ünlü şarkıcı, sevenlerini endişelendirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma "Geçmiş olsun" mesajları yağarken ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi. Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Engincan Ural ise annesinin paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte Sibel Can'ın o paylaşımı...

04.07.2022 01:45 - Son Güncelleme: 04.07.2022 01:45
Sibel Can sevenlerini endişelendirdi! İlk yorum Pınar Altuğ’dan geldi! Hakan Ural’a benzetilen Engincan Ural kayıtsız kalamadı

Kariyerine dansözlük yaparak başlayan Sibel Can, daha sonra şarkıcılığa soyunmuş güçlü sesi ve yorumuyla kısa sürede assolistliğe yükseldi.

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Sibel Can sevenlerini endişelendirdi! İlk yorum Pınar Altuğ’dan geldi! Hakan Ural’a benzetilen Engincan Ural kayıtsız kalamadı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Sibel Can, 1988 yılında Hakan Ural ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.

Sibel Can sevenlerini endişelendirdi! İlk yorum Pınar Altuğ’dan geldi! Hakan Ural’a benzetilen Engincan Ural kayıtsız kalamadı

Hakan Ural ile yaptığı evlilikle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı, 1999'da 11 yıllık evliliğini sonlandırdı.

Sibel Can sevenlerini endişelendirdi! İlk yorum Pınar Altuğ’dan geldi! Hakan Ural’a benzetilen Engincan Ural kayıtsız kalamadı

Tam bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturan Can'ın bu evliliği de hüsranla sonuçlandı.

Sibel Can sevenlerini endişelendirdi! İlk yorum Pınar Altuğ’dan geldi! Hakan Ural’a benzetilen Engincan Ural kayıtsız kalamadı

Bir süredir özel hayatında yalnız olan Sibel Can, yaptığı işlerle sık sık adından söz ettirmeyi devam ediyor.

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