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Haberler Magazin Seda Sayan kendinden 5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti! 'Canım Hicomm' diye paylaşmayı da ihmal etmedi

Seda Sayan kendinden 5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti! 'Canım Hicomm' diye paylaşmayı da ihmal etmedi

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Balayı için Paris'e giden çift, daha sonra ise soluğu Amsterdam'a almıştı. Ardından Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in rıza göstermediğine ve Sayan ile Ökten'in arasının açıldığına dair pek çok haber basına yansıdı. Seda Sayan, 24 Nisan'da nikah masasına oturduğu müzisyen Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesinin yanına gitti. Sosyal medya hesabından kayınvalidesiyle fotoğrafını paylaşan Sayan'ın "Canım Hicom" yazması dikkat çekti.

04.07.2022 09:15 - Son Güncelleme: 04.07.2022 09:15
Seda Sayan kendinden 5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti! ’Canım Hicomm’ diye paylaşmayı da ihmal etmedi

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.

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Seda Sayan kendinden 5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti! ’Canım Hicomm’ diye paylaşmayı da ihmal etmedi

OĞULCAN DÜĞÜNE KATILMADI
Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edildi. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekti.

Seda Sayan kendinden 5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti! ’Canım Hicomm’ diye paylaşmayı da ihmal etmedi

Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili, vizede yaşanan problemler nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girdi. Gerçek ismi "Aysel Gürsaçer" olan sanatçı, "Ökten" soyadını aldı.

Seda Sayan kendinden 5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti! ’Canım Hicomm’ diye paylaşmayı da ihmal etmedi

DAVA AÇTI

Seda Sayan, geçen nisan ayında nikâh masasına oturduğu Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için dava açmıştı.

Seda Sayan kendinden 5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti! ’Canım Hicomm’ diye paylaşmayı da ihmal etmedi

Seda Sayan'ın isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer' olarak geçtiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, "Müvekkilim, Çağlar Ökten ile evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı 'Gürsaçer Ökten' olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan 'Gürsaçer'i kullanmak istemektedir... Müvekkilin eşi Çağlar Ökten'in de bu konuda rızası vardır. Müvekkilin eşinin soyadı olan 'Ökten'in nüfus kaydından silinmesini istiyoruz. Müvekkilin nüfusta 'Gürsaçer Ökten' olan soyadının düzeltilerek, 'Gürsaçer' olarak kaydedilmesini talep ediyoruz" denilmişti.

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