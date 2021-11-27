Sibel Can romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Hüsnü Şenlendirici ile arasındaki fark olay oldu
Sibel Can romantik partneri Hakan Altun hakkında şaşırtan gerçek! Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki bölümünde yer almayan Hakan Altun, hayranlarını endişelendirdi. Birçok internet kullanıcısı, "Hakan Altun hasta mı?" , "Hakan Altun nerede?" sorularının yanıtlarını arattı. Hüsnü Şenlendirici ise sanatçının grip olduğu için programda yer almadığını duyurdu. Şenlendirici açıklamasıyla şarkıcının yüreğine su serperken Hakan Altun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü sanatçının özellikle yaşı merak edildi. Altun'un yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken Hüsnü Şenlendirici arasındaki fark da çok konuşuldu. Bakın Hakan Altun kaç yaşındaymış...
Hakan Altun, sunuculuğunu Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyle programının ekrana gelen 26. bölümde yer almadı.
Geçen sezon yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle programa ara vermek zorunda kalan Hakan Altun'un yeni bölümde yer almaması hayranları endişelendirdi.
Birçok internet kullanıcısı, "Hakan Altun hasta mı?" , "Hakan Altun nerede?" sorularının yanıtlarını arattı. Hüsnü Şenlendirici ise bir açıklama yaparak sanatçının grip olduğu için programda yer almadığını duyurdu.
Şenlendirici açıklamasıyla şarkıcının yüreğine su serperken Hakan Altun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü sanatçının özellikle yaşı merak edildi.
Hakan Altun kaç yaşında?" sorusunun yanıtını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemezken ünlü sanatçı ile Hüsnü Şenlendirici arasındaki yaş farkı dikkat çekti.