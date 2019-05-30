Sibel Can paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İşte Sibel Can'ın herkesi şaşırtan paylaşımı

Sibel Can, bu fotoğrafıyla magazin gündemine oturdu. Yılların sanatçısı Sibel Can'ın boyu kadar kızı olmasına rağmen hala 20 yaşlarında göstermesi hayranlarının aklına "Sibel Can kaç yaşında?" sorusunu getirdi. Gerçeği bilenler ünlü sanatçının yıllara meydan okuduğunu savunurken, yeni öğrenenler ise çok şaşırdı. İşte Sibel Can'ın yaşı...