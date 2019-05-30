Sibel Can paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İşte Sibel Can'ın herkesi şaşırtan paylaşımı
Sibel Can, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkarıyor. Güzel gözleri ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. Yılların sanatçısının fotoğrafını görenler, "Yıllara meydan okuyan kadın." yorumunda bulundu. Can'ın paylaşımından sonra kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. Sibel Can'ın yaşını öğrenenler ise çok şaşırdı. İşte Sibel Can ve diğer ünlü isimlerin tahmin edemeyeceğiniz yaşları...
30.05.2019 09:41
- Son Güncelleme: 30.05.2019 09:50
Sibel Can, bu fotoğrafıyla magazin gündemine oturdu. Yılların sanatçısı Sibel Can'ın boyu kadar kızı olmasına rağmen hala 20 yaşlarında göstermesi hayranlarının aklına "Sibel Can kaç yaşında?" sorusunu getirdi. Gerçeği bilenler ünlü sanatçının yıllara meydan okuduğunu savunurken, yeni öğrenenler ise çok şaşırdı. İşte Sibel Can'ın yaşı...
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