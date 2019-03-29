Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı: Bas gaza!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın ilk çocuğu olan Engincan Ural, Bebek'te yakalandı. Ural, 2 erkek ve 1 sarışın kız arkadaşıyla bir mekanda eğlendikten sonra annesinin son model lüks jipine sarışın kız arkadaşıyla binerken art arda patlayan flaşlar karşısında yüzünü sakladı. Direksiyonun başındaki arkadaşına "Bas gaza!" diyen Engincan Ural'ın yanındaki sarışın güzel ise görüntülenmekten bir hayli memnun görünüyordu.

29.03.2019 12:11 - Son Güncelleme: 29.03.2019 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





