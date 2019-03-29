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Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı: Bas gaza!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın ilk çocuğu olan Engincan Ural, Bebek'te yakalandı. Ural, 2 erkek ve 1 sarışın kız arkadaşıyla bir mekanda eğlendikten sonra annesinin son model lüks jipine sarışın kız arkadaşıyla binerken art arda patlayan flaşlar karşısında yüzünü sakladı. Direksiyonun başındaki arkadaşına "Bas gaza!" diyen Engincan Ural'ın yanındaki sarışın güzel ise görüntülenmekten bir hayli memnun görünüyordu.

29.03.2019 12:11 - Son Güncelleme: 29.03.2019 12:42
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı: Bas gaza!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz akşam Bebeb'te sarışın güzel ile yakalandı. Bir mekanda 2 erkek ve 1 kız arkadaşıyla eğlenen Engincan, gecenin sonunda sarışın güzel ile annesinin lüks jipine bindi. Direksiyonun başındaki arkadaşına, "Bas gaza!" diyen Ural, yüzünü kemaralardan gizlemeye çalıştı.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı: Bas gaza!

İŞTE O ANLAR

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı: Bas gaza!

Sarışın güzel, Engincan'ın aksine görüntülenmekten bir hayli memnun gibi gülümsüyordu.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı: Bas gaza!
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı: Bas gaza!

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