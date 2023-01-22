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Haberler Magazin Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural eşi Merve ve kardeşiyle tatilde! 45 günlükken 'boşanacaklar' denilmişti düşman çatlatan kare

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural eşi Merve ve kardeşiyle tatilde! 45 günlükken 'boşanacaklar' denilmişti düşman çatlatan kare

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, eşi Merve ve kardeşi Melisa Ural ile tatilde! 45 günlük evliyken çiftle ilgili 'boşanacaklar' haberleri hem aileyi üzmüş hem de kızdırmıştı. Şimdilerde Miami'de tatil yapan Ural ailesinden adeta düşman çatlatan kare geldi. İşte Geçtiğimiz ekim ayında Bodrum'da evlenen Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu ve gelini...

takvim.com.tr
22.01.2023 09:23 - Son Güncelleme: 22.01.2023 09:28
Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural eşi Merve ve kardeşiyle tatilde! 45 günlükken ’boşanacaklar’ denilmişti düşman çatlatan kare

DÜŞMAN ÇATLATTILAR

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural eşi Merve ve kardeşiyle tatilde! 45 günlükken 'boşanacaklar' denilmişti, düşman çatlatan kare geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural eşi Merve ve kardeşiyle tatilde! 45 günlükken ’boşanacaklar’ denilmişti düşman çatlatan kare

"KARŞINIZDA HEM ANNE HEM DE KAYINVALİDE DURUYOR"

Ekim ayında oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can düğünün ardından , "Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim" demişti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural eşi Merve ve kardeşiyle tatilde! 45 günlükken ’boşanacaklar’ denilmişti düşman çatlatan kare

Sibel Can'ın 1.5 ay önce evlenen oğlu Engin Can Ural ile eşi Merve Ural, düğünün ardından ilk kez Bebek'te görüntülenmişti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural eşi Merve ve kardeşiyle tatilde! 45 günlükken ’boşanacaklar’ denilmişti düşman çatlatan kare

Çiçeği burnunda çift Etiler'de bir mekandan çıkmış, cipleri ile eve dönüyorlardı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural eşi Merve ve kardeşiyle tatilde! 45 günlükken ’boşanacaklar’ denilmişti düşman çatlatan kare

Gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan düğünle ilgili çiftin Bebek'te görüntülenmesinden çok değil bir gün sonra şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı.

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