Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural eşi Merve ve kardeşiyle tatilde! 45 günlükken 'boşanacaklar' denilmişti düşman çatlatan kare
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, eşi Merve ve kardeşi Melisa Ural ile tatilde! 45 günlük evliyken çiftle ilgili 'boşanacaklar' haberleri hem aileyi üzmüş hem de kızdırmıştı. Şimdilerde Miami'de tatil yapan Ural ailesinden adeta düşman çatlatan kare geldi. İşte Geçtiğimiz ekim ayında Bodrum'da evlenen Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu ve gelini...
22.01.2023 09:23 - Son Güncelleme: 22.01.2023 09:28
DÜŞMAN ÇATLATTILAR
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural eşi Merve ve kardeşiyle tatilde! 45 günlükken 'boşanacaklar' denilmişti, düşman çatlatan kare geldi.
Sibel Can'ın 1.5 ay önce evlenen oğlu Engin Can Ural ile eşi Merve Ural, düğünün ardından ilk kez Bebek'te görüntülenmişti.