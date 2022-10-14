"BOŞANSALAR DA BERABERLER"

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ortaya çıkardı! Engincan Ural'ın düğününden çok özel kareleri görenler, "Boşansalar da beraberler, hep bir aradalar. Ne güzel aile bağları var" yorumları yaptı.