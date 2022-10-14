Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ortaya çıkardı! Engincan Ural'ın düğününden çok özel kareleri görenler: "Boşansalar da beraberler"
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ortaya çıkardı! Engincan Ural'ın düğününden çok özel kareleri görenler sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. Kardeşlerin arasındaki bağ sık sık sosyal medyada gündem oluyordu ancak bu kez yıllar önce boşanan Sibel Can ile Hakan Ural da konuşuldu. Merve Kaya ile evlenen Engincan Ural'ıun düğününde maaile yer alan eski çifti görenler, "Boşansalar da beraberler, hep bir aradalar. Ne güzel aile bağları var" yorumları yapıldı. İşte Melisa Ural'ın Instagram'dan paylaştığı Bodrum'daki görkemli düğünden yeni kareler...
14.10.2022 09:28 - Son Güncelleme: 14.10.2022 09:36
"BOŞANSALAR DA BERABERLER"
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ortaya çıkardı! Engincan Ural'ın düğününden çok özel kareleri görenler, "Boşansalar da beraberler, hep bir aradalar. Ne güzel aile bağları var" yorumları yaptı.
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikâh masasına oturdu.