Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Hadise, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe... 2023 sahne savaşları başlıyor: Ünlülerin yılbaşı konser fiyatları dudak uçuklattı
Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Hadise, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe... Sahne savaşları başlıyor! Ünlülerin yılbaşı konser fiyatları dudak uçuklattı. Yeni yıl için geri sayım başlarken ünlü isimler de konserlerine hazırlanmaya başladı. Bu sene yılbaşı için sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçıların bir gecelik kazancı dudak uçuklattı. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise ve Özcan Deniz'in rekor ücrete sahneye çıkacağı ortaya çıktı. İşte 2023'ün ilk dakikalarında sanatçıların sahne alacağı yerler ve ücretleri...
17.11.2022 12:12 - Son Güncelleme: 17.11.2022 12:17
2023 SAHNE SAVAŞLARI BAŞLIYOR
Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Hadise, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe... Ünlülerin yılbaşı konser fiyatları dudak uçuklattı.
Yılbaşına sayılı günler kala bazı ünlü isimlerin konser vereceği otel ve mekanlar belli oldu. Yeni yılda sahne fiyatlarını astronomik rakamlara çıkaran sanatçılar, alacakları ücretlerle dudak uçuklattı. Müzisyenlerin, sahne ücretlerini geçtiğimiz yıla oranla iki ya da üçe katlaması ise dikkat çekti.