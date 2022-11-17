Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Hadise, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe... 2023 sahne savaşları başlıyor: Ünlülerin yılbaşı konser fiyatları dudak uçuklattı

Yılbaşına sayılı günler kala bazı ünlü isimlerin konser vereceği otel ve mekanlar belli oldu. Yeni yılda sahne fiyatlarını astronomik rakamlara çıkaran sanatçılar, alacakları ücretlerle dudak uçuklattı. Müzisyenlerin, sahne ücretlerini geçtiğimiz yıla oranla iki ya da üçe katlaması ise dikkat çekti.