Hande Erçel'den boxer'lı olay kare! Çizmeyi çekti ormanın içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı: "Ne yapıyorsunuz Hande Hanım"
Hande Erçel'den boxer'lı olay kare! Çizmeyi çekti ormanın içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı, "Ne yapıyorsunuz Hande Hanım" yorumları havada uçuştu. Rol arkadaşı Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkın ardından kısa bir süre Kaan Yıldırım'la anılan Erçel, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Kerem Bürsin'le görüntülenmiş, 'barışma mı var?' sorularına ise, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek yanıt vermişti. Ardından Hakan Sabancı ile görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel'in Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlamıştı. Sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken Hande Erçel'in boy gösterdiği o kare kısa sürede gündem oldu.
17.11.2022 12:50 - Son Güncelleme: 17.11.2022 12:59
"NE YAPIYORSUNUZ HANDE HANIM?"
Hande Erçel'den boxer'lı olay kare! Çizmeyi çekti ormanın içinde poz verdi sosyal medya yıkıldı.
Geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Kerem Bürsin'le görüntülenen ve ardından kendisine yöneltilen sorulara," Hayatımda kimse yok" şeklinde yanıt veren Hande Erçel Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Hande Erçel'in boxer'lı bu karesini görenler, "Ne yapıyorsunuz Hande Hanım?" yorumları yaptı. Ardından Hande Erçel'in boyu merak konusu oldu.