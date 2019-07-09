Sibel Can hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Meğer Sibel Can...

Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alındı. Birçok ünlü isim gibi Sibel Can da doğum ismini kullanmayan ünlülerden. Sibel Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

09.07.2019 05:55 - Son Güncelleme: 09.07.2019 05:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





