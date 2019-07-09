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Sibel Can hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Meğer Sibel Can...

Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alındı. Birçok ünlü isim gibi Sibel Can da doğum ismini kullanmayan ünlülerden. Sibel Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

09.07.2019 05:55 - Son Güncelleme: 09.07.2019 05:55
Sibel Can hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Meğer Sibel Can...

Sibel Can son zamanların en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Kızı Melisa Ural ile yaptığı paylaşımla magazin gündemine damga vuran Sibel Can, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Sibel Can ile ilgili merak edilenleri internette arayan hayranları en çok Sibel Can'ın gerçek ismini öğrenince şaşırdı. İşte başta Sibel Can olmak üzere ünlülerin gerçek isimleri...

Sibel Can hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Meğer Sibel Can...

AHU TUĞBA - TUĞBA ÇETİN

Sibel Can hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Meğer Sibel Can...

ALİŞAN - SERKAN BURAK

Sibel Can hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Meğer Sibel Can...

ARTO - HARUTYAN DALGA

Sibel Can hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Meğer Sibel Can...

ASENA - ONUR ÇAKMAK

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