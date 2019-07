Sibel Can hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Meğer Sibel Can...

Sibel Can son zamanların en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Kızı Melisa Ural ile yaptığı paylaşımla magazin gündemine damga vuran Sibel Can, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Sibel Can ile ilgili merak edilenleri internette arayan hayranları en çok Sibel Can'ın gerçek ismini öğrenince şaşırdı. İşte başta Sibel Can olmak üzere ünlülerin gerçek isimleri...