Sibel Can hakkında bu gerçeği çok az kişi biliyor! Sibel Can meğer...

Sibel Can yaptığı her paylaşım ile hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Hakan Ural ile evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olan ünlü sanatçı Sibel Can, görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartıyor. Güçlü sesi ve güzel gözleriyle dikkat çeken Sibel Can'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Sibel Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü sanatçı Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

09.10.2019 04:59 - Son Güncelleme: 09.10.2019 05:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ