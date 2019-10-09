GaleriMagazin

Sibel Can hakkında bu gerçeği çok az kişi biliyor! Sibel Can meğer...

Sibel Can yaptığı her paylaşım ile hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Hakan Ural ile evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olan ünlü sanatçı Sibel Can, görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartıyor. Güçlü sesi ve güzel gözleriyle dikkat çeken Sibel Can'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Sibel Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü sanatçı Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

09.10.2019 04:59 - Son Güncelleme: 09.10.2019 05:00
Sibel Can hakkında bu gerçeği çok az kişi biliyor! Sibel Can meğer...

Sibel Can, yaptığı her paylaşım ile sosyal medyaya ve magazin dünyasına damgasını vuruyor.

Sibel Can hakkında bu gerçeği çok az kişi biliyor! Sibel Can meğer...

24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

Sibel Can hakkında bu gerçeği çok az kişi biliyor! Sibel Can meğer...

Güzel gözleri ve güçlü sesi ile dikkat çeken usta sanatçı Sibel Can'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı.

Sibel Can hakkında bu gerçeği çok az kişi biliyor! Sibel Can meğer...

Sibel Can'ın gerçek ismini duyan sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sibel Can hakkında bu gerçeği çok az kişi biliyor! Sibel Can meğer...

İşte ünlü sanatçı Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Babası' Zafer Ergin'den çok konuşulacak fotoğraf! Yıllar onu böyle değiştirmiş...
Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Babası' Zafer Ergin'den çok konuşulacak fotoğraf! Yıllar onu böyle değiştirmiş...