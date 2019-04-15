GaleriMagazin

Sibel Can gözyaşlarını tutamadı! Kıyafetiyle dikkat çeken Sibel Can kaç yaşında?

Sibel Can, önceki gece sevenleriyle buluştu. 2 bin kişilik seyirci topluluğuna müzik şöleni yaşatan Sibel Can, 'Senden Başka Kimsem Yok' isimli şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Can, giydiği derin dekolteli şeker pembesi kıyafetiyle dikkat çekti. Yılların eskitemediği güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler ise yaşını asla göstermediği yönünde yorumlarda bulundu. İşte Sibel Can'ın ve diğer ünlülerin yaşları...

15.04.2019 10:19 - Son Güncelleme: 15.04.2019 10:33
Sibel Can gözyaşlarını tutamadı! Kıyafetiyle dikkat çeken Sibel Can kaç yaşında?

Sibel Can, geçtiğimiz akşam hayranlarıyla buluştu. 3 çocuk annesi Sibel Can'ı görenler, hayrete düştü. Yılların eskitemediği Can'ın kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte güzel şarkıcı Sibel Can'ın yaşı ve diğer ünlülerin yaşları...

Sibel Can gözyaşlarını tutamadı! Kıyafetiyle dikkat çeken Sibel Can kaç yaşında?

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Sibel Can gözyaşlarını tutamadı! Kıyafetiyle dikkat çeken Sibel Can kaç yaşında?

ASLI ENVER

10 MAYIS 1984

Sibel Can gözyaşlarını tutamadı! Kıyafetiyle dikkat çeken Sibel Can kaç yaşında?

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983

Sibel Can gözyaşlarını tutamadı! Kıyafetiyle dikkat çeken Sibel Can kaç yaşında?

IVANA SERT

25 EKİM 1979

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli bakın aslen nereli çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin memleketi
Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli bakın aslen nereli çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin memleketi