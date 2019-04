Sibel Can gözyaşlarını tutamadı! Kıyafetiyle dikkat çeken Sibel Can kaç yaşında?

Sibel Can, önceki gece sevenleriyle buluştu. 2 bin kişilik seyirci topluluğuna müzik şöleni yaşatan Sibel Can, 'Senden Başka Kimsem Yok' isimli şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Can, giydiği derin dekolteli şeker pembesi kıyafetiyle dikkat çekti. Yılların eskitemediği güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler ise yaşını asla göstermediği yönünde yorumlarda bulundu. İşte Sibel Can'ın ve diğer ünlülerin yaşları...

